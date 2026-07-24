En medio del escándalo con Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez presumieron sus vacaciones en Italia

En medio de un nuevo conflicto con Wanda Nara, Mauro Icardi volvió a mostrarse en las redes sociales junto a la China Suárez. Mientras continúa la disputa judicial con su expareja, el futbolista compartió nuevas postales de su viaje por Italia, donde la pareja disfruta de una escapada marcada por paisajes, hoteles de lujo y gestos románticos.

La China Suárez en Italia junto a Mauro Icardi

Tras arribar a Milán, Mauro Icardi y la actriz comenzaron a publicar distintos momentos de sus vacaciones. Recientemente, el delantero eligió una imagen de la China frente al Lago di Como para acompañarla con una declaración de amor, una publicación que rápidamente llamó la atención de sus seguidores en medio del delicado contexto personal que atraviesa.

Un paseo romántico frente al Lago di Como

En una de las imágenes, Mauro Icardi mostró a la China Suárez sentada en la terraza de un exclusivo hotel con vista al Lago di Como. La actriz lució una remera blanca, anteojos de sol oscuros y el cabello suelto, mientras detrás se apreciaban las montañas y las tradicionales sombrillas naranjas y blancas del lugar.

Mauro Icardi y la China Suárez

Junto a la fotografía, el futbolista escribió "Un amore all'Italiana" y etiquetó a su pareja con un emoji de una corona. Poco después, ambos compartieron una segunda imagen en la que aparecen brindando con dos copas de champagne, un gesto que muchos interpretaron como la continuidad de la romántica declaración que Mauro Icardi había hecho durante el vuelo a Milán, cuando definió a la actriz como "El amor de mi vida".

Qué dijo Benjamín Vicuña sobre el futuro de la pareja

Mientras Mauro Icardi y la China Suárez continúan disfrutando de su viaje por Italia, Benjamín Vicuña fue consultado por la incertidumbre que genera el futuro profesional del futbolista y cómo esa situación podría impactar en la organización familiar. En diálogo con Intrusos, el actor reconoció que el escenario le genera preocupación, aunque evitó profundizar sobre el tema: "Sí, evidentemente, pero me voy adaptando a lo que se puede", expresó.

Benjamín Vicuña

El actor también remarcó que el diálogo con la China Suárez sigue siendo una prioridad para organizar todo lo relacionado con sus hijos. Aunque prefirió no dar detalles sobre la situación que atraviesa la pareja, dejó en claro que la comunicación es fundamental para preservar el bienestar de los niños, mientras el futuro de Mauro Icardi continúa sin definirse y la familia permanece en el centro de la atención mediática.