El dolor de Ángel de Brito al recordar su última entrevista con Silvina Luna: "Sentí que se estaba muriendo"

Ángel de Brito cuenta con una extensa trayectoria en los medios y a lo largo de los años realizó muchas entrevistas a famosos. Sin embargo, hay una que no deja de recordar y es la de Silvina Luna. La modelo habló con él poco antes de morir y el periodista contó esta semana que percibió su grave cuadro de salud.

El recuerdo de Ángel de Brito sobre la última nota a Silvina Luna

En mayo de 2023, Silvina Luna visitó LAM (América TV), el ciclo de Ángel de Brito, y protagonizó un momento profundamente íntimo que con el tiempo cobraría un significado especial para el conductor y la audiencia. Algunos meses después, el 31 de agosto, la modelo falleció a los 43 años tras sufrir complicaciones derivadas de la mala praxis del médico Aníbal Lotocki.

Recordada hasta el día de hoy, Ángel de Brito volvió a referirse a aquella entrevista y contó que fue "muy difícil" realizarla. Asimismo, agregó el por qué de este sentimiento durante una charla con Fede Bongiorno en El Ejército de la Mañana (Bondi Live). Al empezar la nota, el joven le dijo al periodista: “El único día que yo vi una especie de brillo en tus ojos fue el día de la muerte de Silvina Luna. ¿Cómo viviste eso?”.

Silvina Luna

En ese momento, Ángel de Brito decidió hablar con total honestidad y revelar qué fue lo que sintió durante ese encuentro televisivo. “El día de la entrevista fue muy difícil porque sentí que se estaba muriendo”, expresó. Luego profundizó sobre esa percepción: “Lo vi en ella porque la conocía desde que salió de Gran Hermano. Sabía cómo era su energía, su forma de hablar, los chistes que haciamos".

En este sentido, el conductor rememoró: "Y ese día estaba… no quiero decir entregada, pero ya no podía salir y no se daba cuenta tampoco. Me costó mucho esa nota”. Además, contó cómo fue comunicar su muerte meses más tarde de su visita a LAM. “Me bajaron los 20 años que convivimos. El verano anterior habíamos estado en Punta del Este".

Las emotivas palabras de Ángel de Brito al recordar a Silvina Luna

En el mano a mano con Fede Bongiorno, Ángel de Brito dejó atrás su versión más aguerrida y frontal para mostrar un costado mucho más sensible al recordar a su amiga. "Teníamos muy buena relación con Silvina”, aseguró sobre el vínculo de amistad que compartían hace tiempo. Luego, sumó que estaba al tanto de varios aspectos de la situación personal que atravesaba la modelo.

“Yo sabía muchas cosas que ella no estaba contando y me sorprendió porque las contó, como su deseo de ser mamá, el de no morirse y seguir viviendo”, relató. El periodista también destacó la actitud valiente con la que Silvina Luna enfrentó su enfermedad. “Sabía el día a día, que fue muy cruel para ella, físicamente y psicológicamente". Y concluyó con una contundente frase acerca del deseo que tenía la actriz: "Ella quería vivir hasta el último día”.

De esta manera, Ángel de Brito expuso su dolor y sensaciones al recordar su última entrevista con Silvina Luna en LAM, meses antes de su fallecimiento. "Sentí que se estaba muriendo", afirmó el presentador en El Ejército de la Mañana (Bondi Live).