Este lunes, Víctor Heredia sorprendió con una publicación en sus redes sociales en la que decidió hablar sobre su estado de salud y llevar tranquilidad respecto del momento que atraviesa. El reconocido músico contó que contrajo COVID-19 y que actualmente se encuentra enfocado en superar la enfermedad. A través de sus palabras, dio a conocer cómo transita estos días de recuperación y compartió detalles de la situación que lo llevó a hacer una pausa en sus actividades habituales.

El mensaje de Víctor Heredia que generó preocupación sobre su salud

Víctor Heredia utilizó su cuenta personal de Instagram para compartir un mensaje en el que se refirió al momento de salud que atraviesa. El reconocido cantautor explicó que se encuentra intentando recuperarse de un cuadro de COVID-19 que contrajo poco después de finalizar sus presentaciones en el Teatro Ópera. A través de sus palabras, también contó por qué no estuvo tan activo en las redes sociales durante los últimos días.

Víctor Heredia | Instagram

“Queridos. No respondo mucho porque estoy tratando de superar un COVID que me contagié apenas terminado el Ópera”, escribió el artista al comienzo de su publicación. En esta línea, explicó el motivo de su menor actividad y dio a conocer que atraviesa un período de recuperación luego de contagiarse del virus. Su mensaje estuvo acompañado por una reflexión personal sobre la situación que vive.

El mensaje de Víctor Heredia en redes | Instagram

La sentida reflexión de Víctor Heredia y el consuelo en su amigo

En el mismo posteo, Víctor Heredia contó que recibió un regalo especial de parte de un amigo oriundo de Córdoba. Según relató, se trató de una canción interpretada por un artista callejero ciego en una estación de subte. El envío llegó en un momento particular para él, quien encontró en esa interpretación un mensaje que lo llevó a reflexionar sobre la vida y las circunstancias que atraviesa.

“Y hoy un gran amigo cordobés me envió esta canción cantada en el subte por un callejero ciego”, detalló el cantautor al explicar el origen del material que decidió compartir con sus seguidores. La grabación despertó en él una emoción especial, especialmente por las palabras que acompañaron el gesto de su amigo, quien le hizo llegar la interpretación con una reflexión sobre el sentido de la vida.

“Me dijo que la vida es poesía pura. Tiene razón. Justo ahora cuando de verdad la necesito”, expresó. Con esas palabras, dejó entrever el significado que tuvo para él recibir aquella canción en medio del proceso de recuperación que está atravesando. Sin profundizar en detalles médicos ni brindar precisiones sobre su evolución, el artista compartió una mirada íntima sobre el valor de la música y de esos gestos que pueden llegar en momentos importantes.

Para cerrar su publicación, el músico decidió compartir dos interpretaciones de la misma canción: la realizada por el artista callejero y su propia versión. “Les dejo las dos versiones. La del desconocido y la mía. Los abrazo muy fuerte”, escribió en el cierre de su mensaje. Con este mensaje, Víctor Heredia combinó la información sobre su actual estado de salud con una reflexión personal y un homenaje musical que quiso hacer llegar a través de sus redes sociales.