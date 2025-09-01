¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 1 de septiembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 1 de septiembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Arrancás el mes con una energía bárbara, pero tratá de no apurarte a hacer todo junto. Si vas paso a paso, rendís más y evitás dolores de cabeza.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

El lunes te pide calma. No te dejes llevar por la ansiedad de los demás; seguí tu propio ritmo. Una charla tranquila con alguien de confianza te puede aclarar mucho.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

La mente te vuela mil por hora. Buen día para organizar pendientes, pero ojo con dispersarte. Si enfocás la energía en un solo objetivo, arrancás septiembre con todo.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

El día puede traerte un poco de nostalgia, pero no te quedes enganchado en el pasado. Mirá hacia adelante: una propuesta laboral o personal puede darte entusiasmo renovado.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tenés magnetismo de sobra y eso se nota. Ideal para reuniones, entrevistas o cualquier situación donde quieras mostrar lo que valés. Cuidá no sonar soberbio, que podés espantar a alguien que te aprecia.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

La jornada arranca con detalles que te incomodan, pero si no te obsesionás todo fluye mejor. Aprovechá la tarde para ordenar tu agenda y encarar septiembre con claridad.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El lunes puede traerte decisiones que implican elegir entre dos caminos. No busques complacer a todos: escuchá tu intuición y date el lugar que merecés.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

El día empieza intenso, con emociones fuertes. No te reprimas, pero tampoco explotes con quien no lo merece. Buen momento para transformar un malestar en motivación.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Arranca septiembre con ganas de moverte, aprender y hacer cosas nuevas. Ideal para planear viajes, cursos o actividades distintas. Eso sí, no dejes tareas a medio hacer.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Te toca un lunes de mucha responsabilidad. Puede ser pesado, pero si priorizás lo importante, cerrás el día satisfecho. Recordá que no todo se resuelve en un día.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

La rutina te puede aburrir, pero hoy conviene ajustarse al plan. Si hacés lo que corresponde, a la tarde vas a tener un rato libre para lo que realmente te gusta.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

El lunes te encuentra sensible. Podés sentirte cargado con problemas ajenos, pero no es tu tarea salvar a todos. Cuidá tu energía y date un espacio para vos.