El exclusivo menú que Yanina Latorre eligió para celebrar los 22 años de su hijo, Dieguito Latorre: ceviche de trucha y risotto de hongos

Yanina Latorre compartió con emoción los festejos por los 22 años de su hijo menor, Dieguito Latorre. La celebración, que tuvo lugar en un ambiente familiar y tranquilo, Diego Latorre y Lola, la hija mayor del matrimonio, también acompañaron al homenajeado en una jornada que quedará en el recuerdo.

La conductora de Sálvese Quien Pueda se mostró feliz de poder organizar un almuerzo que, además de reunir a la familia, sorprendió por sus deliciosos platos. El menú elegido fue diseñado por la chef Jordana Klad e incluyó una gran variedad de entradas, platos principales y postres que combinaron lo clásico con lo sofisticado.

Yanina y Diego Latorre junto a sus hijos, Lola y Dieguito

El exclusivo menú que Yanina Latorre eligió para el cumpleaños de su hijo, Dieguito Latorre

Entre las opciones más destacadas se encontraron la tarta de calabaza, berenjenas a la parmesana, ceviche de trucha, empanadas de carne, burrata con tomates asados y una fresca ensalada de lechuga, mango y palta. También hubo mini tortillas de papa, croquetas de arroz y zanahorias glaseadas con yogur griego.

En los principales, la elección de Yanina sorprendió con preparaciones de alto nivel: cordero braseado, risotto de hongos y ñoquis de espinaca con crema de ajo. Para el final, la torta Rogel fue la estrella de la mesa, acompañada de flan de dulce de leche y mousse de chocolate, que completaron el banquete familiar.

El cumpleaños de Dieguito Latorre

Además de ocuparse de cada detalle del menú, la conductora y panelista no dejó pasar la oportunidad de homenajear a Dieguito con un regalo especial: una remera y un buzo de una de sus marcas favoritas. A través de fotos y videos compartidos en sus redes sociales, la conductora mostró los momentos más emotivos del encuentro, entre risas, abrazos y mensajes de amor.

Durante su programa SQP, Yanina también se tomó unos minutos para hablar de lo que significó esta fecha y expresó lo importante que es para ella acompañar a sus hijos en cada etapa. “Me encanta organizarles estas celebraciones, son recuerdos que se quedan para siempre en nuestra historia familiar”, aseguró.

De esta manera, la familia Latorre vivió una jornada íntima por el cumpleaños de Dieguito Latorre, en la que el menú fue cuidadosamente pensado y preparado para agasajar al hijo menor de Yanina y Diego, que cumplió 22 años.

F.A