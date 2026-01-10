¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 10 de enero de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 10 de enero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Día movido y con decisiones rápidas. Vas a tener que reaccionar sobre la marcha, pero eso no es un problema para vos. En lo laboral, alguien te pide una respuesta concreta. En lo afectivo, bajá un cambio antes de discutir.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

El viernes te encuentra más reflexivo. Ideal para ordenar temas pendientes y poner límites claros. En el amor, una charla sincera puede aclarar malentendidos. Buen momento para cuidar el cuerpo y descansar mejor.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu palabra va a tener peso. Si tenés que negociar o explicar algo, este es el día. Ojo con prometer de más. En lo sentimental, aparece una propuesta inesperada que te saca de la rutina.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Las emociones están a flor de piel. No te tomes todo tan personal. En el trabajo, conviene observar antes de opinar. En el amor, buscá refugio en alguien de confianza y evitá los reproches.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Viernes ideal para brillar y hacerte notar. Si necesitás mostrar una idea o cerrar un acuerdo, animate. En lo afectivo, el magnetismo está alto: alguien te mira con otros ojos.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Día para organizar, cerrar pendientes y dejar todo prolijo antes del fin de semana. No te cargues con problemas ajenos. En el amor, menos análisis y más disfrute del momento.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Se activa tu costado social. Invitaciones, mensajes y reencuentros. En el trabajo, una alianza puede rendir frutos. En lo sentimental, buscá equilibrio: ni dar de más ni guardarte todo.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Intenso, como te gusta. Algo se define y te obliga a tomar partido. En lo laboral, confiá en tu intuición. En el amor, evitá juegos de poder: decir lo que sentís te libera.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Ganas de planear, viajar o proyectar algo distinto. Buen día para pensar a futuro. En lo afectivo, aparece una conversación que te entusiasma. Cuidá los gastos impulsivos.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Responsabilidades que pesan, pero también reconocimiento. Tu esfuerzo empieza a notarse. En el amor, permitite aflojar un poco el control y disfrutar sin pensar tanto en lo que viene.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Ideas nuevas y ganas de romper la rutina. Día ideal para proponer algo distinto en el trabajo o con amigos. En lo sentimental, alguien se engancha con tu forma de ver la vida.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Sensibilidad en alza. Escuchá tu intuición, pero no te pierdas en fantasías. En el amor, buscá claridad y no supongas. Buen día para actividades creativas o espirituales.