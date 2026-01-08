Así empezó el mega festejo de cumpleaños de Juli Poggio: día de spa con amigas y brindis en la pileta del hotel

Juli Poggio comenzó el mega festejo de su cumpleaños con un día de spa junto a sus amigas y un brindis en la pileta del hotel. La celebración se presentó como el inicio de una serie de actividades que marcarán su fecha especial con distintos momentos compartidos. El entorno elegido permitió combinar relax y diversión, en una jornada que anticipa más sorpresas.

Juli Poggio celebra su cumpleaños con un mega festejo rodeada de sus amigos

Juli Poggio dio inicio al mega festejo de su cumpleaños con una jornada de relax en compañía de amigas y un brindis en la pileta del hotel. El comienzo anticipa una celebración que se extenderá con propuestas variadas y escenarios pensados para disfrutar. La primera etapa del festejo mostró un clima de cercanía y entusiasmo.

En las últimas horas, la artista compartió en sus redes sociales imágenes del comienzo de la celebración y escribió: “Tarde pre cumple de lluvia en Carlos Paz. Plan ideal”. Con esa frase resumió el espíritu de una jornada que, más allá del clima, se convirtió en el punto de partida de los festejos por su cumpleaños.

El día de spa fue la primera parada de un festejo que tendrá varias etapas. Juli Poggio eligió rodearse de sus amigas más cercanas para disfrutar de un espacio pensado para el descanso y la diversión. La pileta del hotel se convirtió en el escenario de risas, charlas y un brindis que selló el comienzo de la celebración.

Las imágenes muestran a la actriz relajada y sonriente, acompañada por su grupo, en un entorno que combina la tranquilidad del spa con la energía propia de un cumpleaños. La elección del lugar refleja la intención de comenzar la fecha especial con un momento íntimo y compartido, antes de pasar a actividades más grandes y abiertas.

Cómo continua el mega festejo de cumpleaños de Juli Poggio en Carlos Paz

La jornada estuvo marcada por la lluvia en Carlos Paz, pero lejos de ser un obstáculo, se transformó en parte del plan. Juli Poggio lo describió como un “plan ideal”, mostrando que el festejo se adaptó a las circunstancias y mantuvo su espíritu de celebración. El spa ofreció un refugio perfecto para disfrutar de la tarde, con espacios de relax y un brindis con sus amigos en la pileta.

El cumpleaños de la exparticipante de Gran Hermano no se limita al día de spa. La celebración está pensada como un mega festejo que incluye distintas propuestas: desde paseos en catamarán y momentos en la playa hasta un asado y un parque acuático privado. Cada actividad suma un componente distinto y refleja la intención de vivir la celebración de la mejor forma.

El grupo de amigos de Juli Poggio tuvo un rol central en el comienzo del festejo. La elección de compartir el spa y la pileta con ellos mostró la importancia de la compañía en esta etapa de su vida. Las imágenes reflejaron un clima de cercanía y complicidad, con risas y gestos que acompañan el brindis inicial.

