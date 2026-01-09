¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 9 de enero de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.
Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.
Horóscopo de hoy, 9 de enero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros
Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy
Arrancás el día con mucha energía, pero ojo con reaccionar de más. Conviene escuchar antes de hablar, sobre todo en temas laborales. A la noche, buen momento para descargar tensiones y relajarte.
Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy
Jornada ideal para ordenar pendientes y cerrar asuntos que venías postergando. En lo emocional, alguien puede pedirte más atención de la que pensabas. No esquives la charla.
Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy
Día movido, con mensajes, llamados y noticias inesperadas. Aprovechá tu cintura para adaptarte sin estrés. En el amor, se activa el coqueteo o una charla que te deja pensando.
Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy
Las emociones están a flor de piel. Tratá de no tomarte todo tan personal. Buen momento para cuidarte y bajar un cambio. En lo familiar, una actitud tuya puede destrabar un conflicto.
Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy
Brillás sin esfuerzo y eso se nota. Ideal para reuniones, presentaciones o situaciones donde necesitás convencer. En lo afectivo, alguien te observa más de lo que creés.
Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy
Día práctico y productivo si no te perdés en los detalles. Organizate bien y vas a rendir mucho. En el amor, bajá la exigencia: no todo tiene que ser perfecto.
Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy
Se activan decisiones importantes, sobre todo en vínculos. No postergues más lo que sabés que tenés que decir. Buen día para acuerdos y charlas sinceras.
Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy
Intuición afilada. Confiá en lo que sentís, incluso si no tenés todas las pruebas. En el trabajo, evitá discusiones innecesarias. A la noche, intensidad emocional.
Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy
Día para moverte, salir, cambiar de aire. Si estás de vacaciones, aprovechá; si no, buscá un plan que te saque de la rutina. En el amor, sorpresa agradable.
Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy
Responsabilidades que pesan, pero también reconocimiento. Todo lo que hagas hoy suma a largo plazo. En lo afectivo, aflojá un poco el control y dejate acompañar.
Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy
Ideas nuevas y ganas de hacer algo distinto. Día ideal para pensar proyectos o animarte a proponer algo fuera de lo común. En los vínculos, necesitás más espacio propio.
Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy
Sensibilidad alta y mucha empatía. Cuidado con cargar problemas ajenos. Buen momento para lo creativo y lo artístico. En el amor, conexión profunda si te animás a abrirte.