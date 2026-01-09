¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 9 de enero de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 9 de enero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Arrancás el día con mucha energía, pero ojo con reaccionar de más. Conviene escuchar antes de hablar, sobre todo en temas laborales. A la noche, buen momento para descargar tensiones y relajarte.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Jornada ideal para ordenar pendientes y cerrar asuntos que venías postergando. En lo emocional, alguien puede pedirte más atención de la que pensabas. No esquives la charla.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Día movido, con mensajes, llamados y noticias inesperadas. Aprovechá tu cintura para adaptarte sin estrés. En el amor, se activa el coqueteo o una charla que te deja pensando.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Las emociones están a flor de piel. Tratá de no tomarte todo tan personal. Buen momento para cuidarte y bajar un cambio. En lo familiar, una actitud tuya puede destrabar un conflicto.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Brillás sin esfuerzo y eso se nota. Ideal para reuniones, presentaciones o situaciones donde necesitás convencer. En lo afectivo, alguien te observa más de lo que creés.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Día práctico y productivo si no te perdés en los detalles. Organizate bien y vas a rendir mucho. En el amor, bajá la exigencia: no todo tiene que ser perfecto.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Se activan decisiones importantes, sobre todo en vínculos. No postergues más lo que sabés que tenés que decir. Buen día para acuerdos y charlas sinceras.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Intuición afilada. Confiá en lo que sentís, incluso si no tenés todas las pruebas. En el trabajo, evitá discusiones innecesarias. A la noche, intensidad emocional.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Día para moverte, salir, cambiar de aire. Si estás de vacaciones, aprovechá; si no, buscá un plan que te saque de la rutina. En el amor, sorpresa agradable.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Responsabilidades que pesan, pero también reconocimiento. Todo lo que hagas hoy suma a largo plazo. En lo afectivo, aflojá un poco el control y dejate acompañar.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Ideas nuevas y ganas de hacer algo distinto. Día ideal para pensar proyectos o animarte a proponer algo fuera de lo común. En los vínculos, necesitás más espacio propio.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Sensibilidad alta y mucha empatía. Cuidado con cargar problemas ajenos. Buen momento para lo creativo y lo artístico. En el amor, conexión profunda si te animás a abrirte.