Tras la defensa de Griselda Siciliani en la TV, revelan que Luciano Castro tendría otra amante

El escándalo que sacude a Luciano Castro y Griselda Siciliani no se apaga: tras la difusión del audio en el que el actor intentaba seducir a una joven danesa mientras estaba en España, ahora surgieron versiones que apuntan a la posible existencia de otra supuesta amante. Esta nueva versión, difundida en el programa Puro Show, encendió aún más la polémica alrededor del vínculo de los artistas.

Griselda Siciliani, pareja de Luciano Castro, mantiene su postura firme frente a los rumores de infidelidad

Qué se sabe sobre la nueva mujer que habría intercambiado mensajes con Luciano Castro

Según detalló la panelista Fernanda Iglesias en Puro Show, Luciano Castro le habría enviado mensajes a "una mujer famosa", identificada como la mamá de un alumno del mismo colegio al que asisten los hijos del actor y Sabrina Rojas. En ese marco, la supuesta amante fue consultada directamente sobre los rumores que la vinculaban con el artista y dijo: “¿Eso se está diciendo?”, sugiriendo que la versión podría ser parte de una estrategia de prensa.

Siempre de acuerdo al relato de la periodista, la supuesta tercera en discordia en varias ocasiones se negó a confirmar el presunto affaire, pero "dejó la duda en el aire". En el intercambio de mensajes, ella escribió: “Yo solo puedo decirte que no me meto con tipos de novio”. A pesar de no revelar detalles del vínculo, Fernanda Iglesias señaló que la forma en que la mujer tardó en desmentir los hechos terminó por alimentar los rumores.

Luciano Castro, en medio del escándalo mediático por las versiones de infidelidad

Los audios que complicaron a Luciano Castro

Todo empezó con los audios que se difundieron días atrás en los que Luciano Castro utilizó un acento español para intentar seducir a la joven danesa, lo que ya había generado una ola de reacciones y comentarios en el mundo del espectáculo. Este jueves 8 de enero, Griselda Siciliani no esquivó la situación y habló con sinceridad sobre el episodio, incluso restándole dramatismo al asunto con un tono humorístico en televisión, al recordar cómo quedó pegada en su cabeza la frase “Buen día, guapa” que aparecía en el audio.

Sin embargo, a pesar del tono distendido con el que la actriz abordó el tema, las versiones sobre infidelidad cobraron fuerza cuando surgieron los rumores sobre la "mamá del colegio" que también habría tenido algún tipo de contacto con el artista.

De esta manera, los rumores de infidelidad entre Luciano Castro y Griselda Siciliani sigue sumando capítulos, con versiones contradictorias, rumores e interpretaciones diversas que mantienen al pendientes a los fanáticos.

