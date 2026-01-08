Tras separarse de Wanda Nara, revelan que se complicó la situación judicial de Martín Migueles: “Pudo haber lavado $1.000.000 por día"

La reciente separación de Wanda Nara volvió a poner en el centro de la escena a Martín Migueles, pero no solo por cuestiones sentimentales. En paralelo al escándalo mediático, comenzó a tomar fuerza una causa judicial que lo involucra directamente y que, según especialistas, podría tener consecuencias mucho más graves que una ruptura amorosa.

La información fue revelada en el programa DDM, donde el periodista Carlos Burgueño detalló que la Justicia investiga a Martín Migueles por presuntas maniobras financieras irregulares realizadas entre 2022 y 2023. Las declaraciones encendieron las alarmas al vincularlo con operaciones que habrían permitido mover sumas millonarias a través de mecanismos ilegales relacionados con el dólar oficial.

Así habría operado Martín Migueles

Según explicó Burgueño, la investigación que rodea a Martín Migueles apunta a un sistema de acceso irregular al dólar oficial del Banco Nación mediante permisos de importación presuntamente falsos, otorgados por organismos como la AFIP y luego autorizados por el Banco Central. En los papeles, esos dólares debían destinarse al pago de importaciones o servicios en el exterior.

Sin embargo, el periodista fue contundente al describir el circuito real de la operatoria: “Sacaban los dólares del banco, por ejemplo a 100 pesos, y los vendían a 200 pesos”, explicó al aire. De acuerdo a su relato, el dinero no llegaba a ningún importador real, sino que terminaba en el mercado paralelo, generando una ganancia inmediata y abultada.

El monto que preocupa a la Justicia

Uno de los datos más impactantes que se conocieron es el volumen de dinero que se habría movido con el mecanismo implementado por Martín Migueles. Burgueño advirtió que no se trataría de hechos aislados, sino de maniobras repetidas en el tiempo, realizadas a través de sociedades que luego se comprobó que eran ficticias: “Se habla de que en operaciones así se pudo haber levantado hasta un millón por día”, señaló el periodista, dejando en claro la magnitud de la investigación.

Mientras el conflicto personal con Wanda Nara sigue alimentando titulares, este frente judicial suma una dimensión mucho más delicada. Por ahora, no hubo declaraciones públicas del Martín Migueles, pero las revelaciones dejaron en evidencia que su nombre ya no solo circula en el terreno del espectáculo, sino también en los despachos de la Justicia.