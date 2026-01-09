Una psicóloga analiza la infidelidad de Luciano Castro: "A Griselda Siciliani le duele más el escandalo que lo que pasó"

Griselda Siciliani confirmó la infidelidad de Luciano Castro y dejó en claro que su relación con el actor continúa. En medio de las repercusiones que generaron sus declaraciones, una psicóloga analizó en profundidad sus dichos y aseguró que a la actriz le afectó más la polémica que se generó en los medios y no tanto el engaño de su pareja.

La afirmación de una psicóloga sobre el escándalo de Luciano Castro y Griselda Siciliani

Sofía, usuaria de Tik Tok y psicóloga, no dejó pasar la noticia de la semana: la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani con una joven danesa en España. Desde la psicología y sus herramientas como profesional, realizó varios recortes de la entrevista que brindó la artista en el programa de Moria Casán, donde reveló que se enteró por las redes sociales que fue engañada y que él se lo confirmó sin vueltas.

Acto seguido, la joven expuso dos momentos llamativos de la nota. Por un lado, Griselda Siciliani asegura que "es Luciano Castro" y que ella lo elije así. Por otro, aclara: "Nosotros no tenemos pareja abierta ni somos poliamor. Si él me viniese a contar 'che pasó esto con tal persona', lo mato y me muero".

Griselda Siciliani y Luciano Castro

Sobre sus declaraciones, Sofía expresó: "Pareciera que Griselda se contradice, pero desde la psicología esto no es tan simple". Luego, contó que la protagonista de Envidiosa cuenta "tres cosas" sobre su vínculo con el artista. "Que no tiene una relación abierta, si le contara una intimidad no le gustaría y que igualmente lo elige así, y no intenta cambiarlo", manifestó.

La profesional agrega que "para Freud el hombre es siempre dividido, podemos saber algo y a la vez no querer asumirlo del todo". Su análisis continúo con que "no hay pareja abierta porque eso implicaría simbolizarlo, ponerlo en palabras". En este sentido, aseguró: "Acá funciona lo que el psicoanalista llama 'desmentida'. Ella sabe lo que pasa pero no lo toma como fundamento de la relación".

Por otro lado, la psicóloga dijo que "la exposición hiere la imagen frente al otro, por eso el escándalo duele en sí más que el hecho". En su video compartido en la red social, también explicó: "Vemos que Griselda no niega lo que pasó pero tampoco lo convierte en una regla de su vínculo".

Por último, Sofía contó: "Cuando ella dice que lo elige así podemos pensar en una elección de objeto donde se repite un modo de amar aunque sea con sufrimiento". De esta manera, una psicóloga analizó la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani y afirmó que "a ella le duele más el escandalo que lo que pasó".

Qué dijo Griselda Siciliani sobre la infidelidad de Luciano Castro

En medio del revuelo mediático y los memes a Luciano Castro por su acento español, Griselda Siciliani habló con Moria Casán desde Mar del Plata, donde vacaciona junto a su pareja, para hablar con naturalidad sobre su relación y la explosiva información que trascendió esta semana.

"Estoy involucrada porque estoy en pareja con él, pero en realidad es algo que le pasó a él. No lo siento muy propio”, aseguró sobre el escándalo. En este contexto, la bailarina recordó que conoce al actor desde hace más de veinte años y que su elección de pareja es consciente. “Yo ya sé quién es Luciano. Yo lo elijo así, no elijo a alguien imaginando que va a ser de otra manera”, manifestó. Con estas palabras dejó en claro que su relación se sostiene en el conocimiento mutuo y en una decisión personal.

Luego, se refirió a Luciano Castro con total sinceridad: “Él me dijo que eso era cierto... No es un hombre cuidadoso, prolijo. Es algo que él trae. Es este hombre”. Por último, reconoció: “La exposición es lo que me da un poco de fiaca. No es que me da lo mismo. No me gusta escuchar que hablen de mi novio o de mí”.