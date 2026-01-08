Griselda Siciliani confirmó la infidelidad de Luciano Castro: “Yo lo elijo así”

Griselda Siciliani confirmó la infidelidad de Luciano Castro y situó su relación en un plano de elección mutua, destacando la manera en que ambos transitan un vínculo marcado por la complicidad y el tiempo compartido. La actriz dejó en claro que su postura responde a una decisión personal que se sostiene en la experiencia y en la historia compartida con él.

Griselda Siciliani habló de Luciano Castro y confirmó la infidelidad del actor

Griselda Siciliani

En las últimas horas, la actriz se pronunció en una conversación con Moria Casán, en el programa A la mañana con Moria (El Trece), donde habló con naturalidad sobre su relación y sobre cómo atraviesa la exposición que le generaron los audios filtrados de un tema que involucra directamente a su pareja.

La confirmación llegó después de semanas de rumores y comentarios en torno a la figura de Luciano Castro y su vínculo con Sarah Borrell. Griselda Siciliano decidió dar su versión y lo hizo con frases claras que marcaron su postura frente a la situación. “Estoy involucrada porque estoy en pareja con él, pero en realidad es algo que le pasó a él. No lo siento muy propio”, expresó.

En este contexto, la artista recordó que conoce al actor desde hace más de veinte años y que su elección de pareja es consciente. “Yo ya sé quién es Luciano. Yo lo elijo así, no elijo a alguien imaginando que va a ser de otra manera”, afirmó. Con estas palabras dejó en claro que su relación se sostiene en el conocimiento mutuo y en una decisión personal.

Griselda Siciliani dejó en claro cómo está su vínculo con Luciano Castro

A lo largo de la entrevista, Griselda Siciliani definió cómo entiende sus relaciones: “Mis relaciones son de complicidad y de autonomía total. Estoy en una etapa de relax, de disfrute, de pasarla bien”. Su postura reveló cómo es su mirada sobre la pareja y cómo ambos se apoyan en la libertad. “Él me dijo que eso era cierto... No es un hombre cuidadoso, prolijo. Es algo que él trae. Es este hombre”, continuó.

Luciano Castro y Griselda Siciliani

Aunque habló con serenidad, la actriz no negó que la exposición pública le resultó incómoda. “La exposición es lo que me da un poco de fiaca. No es que me da lo mismo. No me gusta escuchar que hablen de mi novio o de mí”, confesó. La actriz señaló que lo que más le afecta no es la situación en sí, sino el hecho de que se convierta en tema de conversación mediática.

También fue clara al marcar los límites de su relación: “Nosotros no tenemos pareja abierta ni poliamor. Si él me viniese a contar una intimidad, me muero. Es su vida, su intimidad”. Por otro lado, Griselda Siciliani fue clara en su sentir ante lo que le generó la viralización de los audios de Luciano Castro: “Me hubiese gustado no escuchar ese audio”.

Griselda Siciliani y Luciano Castro

Griselda Siciliani confirmó la infidelidad de Luciano Castro y dejó en claro que su relación se sostiene en una elección consciente. La actriz mencionó que conoce al actor desde hace muchos años y que su manera de vincularse responde a una decisión personal. La situación se enmarca dentro de una historia compartida que continúa, con un vínculo definido.

