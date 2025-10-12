stás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 12 de octubre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 12 de octubre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El domingo trae una energía ideal para cerrar ciclos emocionales. Una conversación pendiente podría aclarar malentendidos. Si algo te preocupa, hoy es buen momento para liberarlo.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Tu entorno familiar necesita de tu calma característica. No te dejes arrastrar por tensiones externas. Un paseo o una comida casera te devolverán el equilibrio.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Día ideal para expresarte sin filtros. Tus palabras tendrán impacto, así que elegilas con cuidado. Puede surgir una propuesta inesperada relacionada con un viaje o proyecto nuevo.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Tu intuición estará más activa que nunca. Seguí tus corazonadas: una decisión económica o sentimental se resolverá mejor si confiás en tu instinto.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tu carisma estará en su punto máximo, y eso atraerá miradas y oportunidades. Aprovechá para reconectar con amistades o retomar un hobby que te apasiona.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Un domingo de introspección y orden. Si algo te genera ansiedad, ponerlo por escrito te ayudará a soltarlo. Un cambio pequeño en tu rutina traerá grandes beneficios.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El amor ocupa el centro del escenario. Puede surgir una charla profunda con alguien especial o una reconciliación. Tu magnetismo está en alza: usalo con sabiduría.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Tu energía se enfoca en lo profesional. Aunque sea domingo, tu mente no descansa. Anotá las ideas que surjan, porque una de ellas podría ser clave para tu futuro.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Necesitás un respiro de las responsabilidades. Un día al aire libre o lejos del celular te recargará. Un mensaje de alguien que no veías venir podría alegrarte el día.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Tu disciplina empieza a dar frutos. Hoy podrías recibir reconocimiento o una señal de que vas por el camino correcto. No te cierres a los halagos: los merecés.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Un encuentro inesperado te sacará de la rutina. Día favorable para experimentar, ya sea en tu look, en tus ideas o en tus relaciones. La sorpresa será positiva.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Tu sensibilidad está a flor de piel. Escuchá tus emociones, pero no te quedes en ellas. Una charla sincera con alguien de confianza te ayudará a ordenar el corazón.