Nicole Neumann reveló la impresionante cantidad de dinero que se ganaba como modelo: “Ahora cambió”

Nicole Neumann sorprendió al hablar con total franqueza sobre una de las preguntas que más curiosidad despierta alrededor del mundo de la moda: cuánto se ganaba realmente cuando las modelos eran las grandes figuras del espectáculo. Invitada al programa Rumis, en el canal de streaming La Casa, la modelo recordó una época en la que el trabajo era constante, las presencias se pagaban en cifras impensadas hoy y el mercado estaba concentrado en muy pocas caras. “Yo creo que sí, que se ganaba mucho más antes. Éramos menos, lo hacíamos tres los trabajos mejores pagos”, afirmó Nicole.

Nicole Neumann y la era en la que las modelos eran estrellas

En ese contexto, explicó que su rutina incluía viajes todos los fines de semana, sin excepción. Desfiles, eventos y presencias formaban parte de una agenda cargada que, si bien era exigente, también rendía frutos económicos muy altos. Según detalló, en aquel momento las modelos no solo protagonizaban campañas, sino que también ocupaban el centro de la escena mediática. Eran figuras de la farándula, marcaban tendencia y concentraban la atención de marcas, productores y público.

Nicole Neumann

Durante la charla, tanto Juli Poggio como Lola Latorre coincidieron en que hoy el panorama es muy distinto. El mercado se amplió, hay mucha más oferta y aparecieron nuevos perfiles que compiten por los mismos espacios: influencers, creadoras de contenido y figuras de redes sociales que también hacen campañas y asisten a eventos. Esa apertura, que democratizó oportunidades, también modificó los valores y la lógica del negocio. “Ahora se abrió el mercado”, resumieron, al explicar por qué ya no existe ese estrellato tan concentrado.

Nicole Neumann y los cambios en el negocio de la moda

Nicole, por su parte, señaló que incluso el perfil de las modelos cambió. Hoy, muchas agencias buscan figuras más reservadas, con menor exposición mediática, priorizando lo comercial por sobre lo televisivo. Ya no hay, como antes, historias públicas, romances y conflictos que alimenten una narrativa alrededor de las modelos. “Ahora las modelos son un perfil muchísimo más bajo”, planteó Sele Mosca, quien también forma parte del equipo de Rumis, marcando una diferencia clara con la época en la que ellas ocupaban tapas, programas y titulares.

Uno de los momentos que más impacto generó fue cuando se mencionaron los montos que circulaban en aquellos años. Al ser consultada sobre si por una tapa de revista se podía ganar el equivalente al valor de un departamento, Nicole confirmó que esas cifras no estaban tan lejos de la realidad. Sin embargo, también puso el dato en contexto: era otra Argentina, con otro valor del dólar y otra estructura económica. “Ahora cambió”, aclaró, al explicar que el país, el mercado y la industria ya no funcionan del mismo modo.

De todos modos, la modelo reconoció que en el último tiempo hay señales de reactivación, luego de un largo período de parate. Aunque el volumen de trabajo no volvió a ser el de antes y el mercado local es limitado, algunas oportunidades empiezan a aparecer nuevamente. Así, entre recuerdos de una época dorada y la adaptación a un presente más diverso, Nicole Neumann dejó en claro que el glamour sigue existiendo, pero el negocio, definitivamente, ya no es el mismo.