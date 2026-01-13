Gustavo Capello el primer esposo de Juliana Awada: novios desde la adolescencia y un matrimonio que no duró ni un año

Juliana Awada y Gustavo Capello protagonizaron una historia que comenzó en la adolescencia y derivó en un matrimonio que no duró ni un año. El vínculo se desarrolló cuando la empresaria tenía 16 años y formó parte de los capítulos menos conocidos de su vida. La relación atravesó distintas etapas, desde los primeros encuentros hasta dos fiestas de casamiento.

Juliana Awada conoció a Gustavo Capello en la adolescencia, pero su matrimonio no duró

Juliana Awada y Gustavo Capello compartieron un noviazgo extenso que culminó en un casamiento breve, un matrimonio que no duró ni un año. La relación se inscribe en los años noventa y refleja un período de juventud marcado por amistades y celebraciones. El vínculo, que comenzó en la adolescencia, se transformó en un capítulo singular dentro de la vida personal de ambos.

Juliana Awada

Según la biografía no autorizada escrita por Franco Lindner, el empresario conoció a la ex primera dama a comienzos de los años 90. En las primeras semanas de 1991, “había dejado a Amali Menehem, sobrina del entonces presidente Carlos Menem... por otra chica de la colectividad musulmana: una de las hijas de Abraham Awada, la menor”, cuenta el escritor.

El libro relata que el encuentro entre Juliana Awada y Gustavo Capello se dio gracias a las amistades de la época. “Capello la conoció a Juliana porque era amigo de Luis Ruzzi, un tipo que había vivido en Italia y quiso traer la Fórmula Uno a los bosques de Palermo en los 90. Y Ruzzi era amigo del arquitecto Rossi, el marido de Zoraida Awada, que andaba cerca de Menem”, cuenta. Así comenzó un noviazgo que se extendió durante varios años.

Juliana Awada y Gustavo Capello

En 1997, la pareja decidió dar el paso y organizaron dos celebraciones. “Con dos fiestas de casamiento”, señala el libro. La primera se realizó en la casona del country Tortugas, propiedad de Zoraida Awada, hermana de la empresaria y esposa del arquitecto Alberto Rossi. La segunda fiesta, días después, tuvo lugar en el casco de la Estancia Abril, un escenario elegante y tradicional.

El casamiento de Juliana Awada y Gustavo Capello que no duró ni un año

Juliana Awada impactó a los invitados con un vestido llamativo. “La bella novia impactó a los invitados con un vestido fulgurante, con volumen, cola y cientos de cristales cosidos a mano. Muy lejos de la elegancia despojada que Awada luce hoy, aquel era un look ciento por ciento menemista”, describe Lindner en su libro. El estilo respondía a la estética de la época, marcada por el brillo y la ostentación.

El matrimonio, sin embargo, no se extendió demasiado. Antes de cumplir el año de casados, la empresaria y Gustavo Capello decidieron separarse. “Algo pasó ahí. Estuvieron muy poco tiempo juntos, viviendo en un departamento de Palermo, por Cerviño y Sinclair”, relata el libro. La convivencia fue breve y el vínculo terminó sin mayores detalles públicos.

Juliana Awada y Gustavo Capello

Juliana Awada y Gustavo Capello protagonizaron una historia que comenzó en la adolescencia y se transformó en un matrimonio que no duró ni un año. Ese capítulo, marcado por un noviazgo prolongado y dos celebraciones de casamiento, quedó como parte de la vida personal de ambos y se recuerda dentro de los primeros años de la empresaria.

VDV