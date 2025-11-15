Oriana Sabatini enterneció a sus seguidores al compartir un emotivo mensaje de cumpleaños para su esposo, Paulo Dybala. La modelo, que transita su primer embarazo, eligió una serie de fotos inéditas para acompañar un texto cargado de amor, complicidad y deseos para esta nueva etapa que se acerca: la de convertirse en familia de tres.

El dulce mensaje de cumpleaños de Oriana Sabatini a Paulo Dybala: fotos inéditas y un saludo especial de su beba

En su cuenta de Instagram, Oriana Sabatini publicó un carrete de imágenes íntimas que muestran distintos momentos con Paulo Dybala, desde escenas cotidianas hasta gestos cariñosos que suelen mantener lejos de las cámaras. Pero lo que más conmovió a sus seguidores fue el dulce saludo de cumpleaños de la beba en camino.

Las fotos inéditas de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

"Feliz cumpleaños a mi baby daddy. Ojalá este año te encuentre en calma, con ganas de lo viejo y también lo nuevo, y que todo eso bueno que buscás te mire de frente. Último añito siendo solo dos. Te amo con todo mi corazón!". Y, con respecto a su beba, dijo: "Y bebita también, me lo dijo con una patadita mientras escribía esto".

La ternura del mensaje no tardó en generar miles de comentarios, entre ellos la respuesta inmediata del futbolista, quien reafirmó el amor que los une en esta etapa tan especial: "Te amo en cada momento!! Ustedes son el mejor regalo que puedo hoy tener".

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

El tierno saludo de cumpleaños de Catherine Fulop a Paulo Dybala

A los saludos también se sumaron familiares y amigos del futbolista de la Roma. Catherine Fulop, siempre presente en cada paso de su hija, escribió: "Woow! Qué bello lo que le dices a tu amor! Le deseo todo lo bueno de la vida y que este nuevo año sea hermoso y lleno de sueños cumplidos. Te quiero mucho, Paulo".

El dulce posteo de Oriana Sabatini a Paulo Dybala

Por su parte, Pico Mónaco también le dedicó un tierno mensaje: "Feliz cumple joyero. Qué hermosa familia", mientras que la humorista Connie Ballarini agregó: "Ay, qué lindos son. ¡Feliz cumple, Paulo!".

Con la llegada de su beba cada vez más cerca, Oriana Sabatini y Paulo Dybala viven un momento pleno, marcado por la ilusión y el cariño de quienes los acompañan. El posteo no solo celebró el cumpleaños del futbolista, sino también el comienzo de una nueva etapa como familia.