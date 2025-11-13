Así es la casa con vista panorámica de Marcelo Tinelli en Buenos Aires: con mini bar y deco de lujo

Marcelo Tinelli fue protagonista de un escándalo familiar, luego de que Juanita Tinelli denunciara amenazas contra su integridad y una deuda millonaria comenzara a acecharlos. Esto provocó que el conductor se fuera por unos días a la casa de Uruguay, que terminó vendiendo. Finalmente, regresó a su lujoso departamento en Palermo, donde festeja sus mejores cumpleaños, disfruta de la tranquilidad de sus hijos con una vista panorámica de la Ciudad de Buenos Aires.

El lujoso departamento en Buenos Aires de Marcelo Tinelli: mini bar y deco de lujo

Marcelo Tinelli tiene su centro de vida en la exclusiva Torre Le Parc de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sobre todo durante las grabaciones de sus programas, el conductor se hospeda en este departamento de lujo, mientras divide sus días con la casa de Nordelta, dependiendo los compromisos laborales. En este hogar, la elegancia y las decoraciones modernas son el centro de atención, manteniendo una gama de colores grises, negros y blancos.

El departamento es un piso completo de 530 metros cuadrados, con seis dormitorios, seis baños, una cocina amplia y un living. En las fotografías que él compartió en su cuenta de Instagram, los espejos de gran tamaño, los cuadros minimalistas y las arañas de cristal colgantes remarcan esta idea moderna que el conductor mantiene en su hogar. Sin embargo, su espacio favorito es la barra repleta de bebidas decorada con focos, led y cristalería fina, para prepararse distintos tragos y abrir la posibilidad a diferentes eventos familiares.

Vista panorámica para disfrutar de eventos familiares

Marcelo Tinelli opta por este departamento para celebrar los cumpleaños de sus hijos y el propio, ya que puede decorar con cortinas de lluvia y globos, y realizar cenas en su gran mesa del living. Sin embargo, lo que más destacan todos, es la vista panorámica que hay alrededor del complejo. En cada una de las habitaciones, se puede disfrutar de un ventanal de gran tamaño que le permite observar a la Ciudad de Buenos Aires, y que se vuelve el fondo perfecto para las fotografías.

Marcelo Tinelli debió vender su casa de Uruguay, tras el escándalo familiar y económico de las últimas semanas. Sin embargo, volvió a la Argentina y se refugió en el lujo de su departamento en Palermo, donde las vistas panorámicas, el mini bar y la ambientación elegante se vuelven un fiel retrato del estilo que más elige el conductor para su moda, y que comparte con sus hijos. Entre habitaciones neutras y decoración minimalista, Tinelli disfruta de un paisaje de ensueño de Buenos Aires.

A.E