Horóscopo de hoy 17 de enero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Te contamos qué te deparan los astros para los 12 signos zodiacales.

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 17 de enero de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 17 de enero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

 

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El sábado te encuentra con ganas de moverte y hacer planes espontáneos. Ideal para salir, viajar o cortar con la rutina. En el amor, alguien puede sorprenderte con una propuesta inesperada.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Día para bajar un cambio y priorizar el disfrute simple. Buen momento para encuentros íntimos, charlas profundas o cocinar algo rico en casa. Evitá discusiones innecesarias.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

La energía social está a tu favor. Reencuentros, mensajes que llegan y planes que se activan. En el amor, cuidado con prometer más de lo que podés cumplir.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

El sábado invita a escucharte más. Necesitás descanso emocional y ordenar pensamientos. Un gesto de alguien cercano te devuelve la calma que venías buscando.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Brillás sin esfuerzo. Ideal para eventos, salidas o reuniones donde puedas mostrarte tal cual sos. En lo afectivo, alguien te observa más de lo que creés.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Día para resolver pendientes y cerrar temas que venían postergados. Después de eso, permitite disfrutar sin culpa. En pareja, conversaciones sinceras fortalecen el vínculo.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El amor y las relaciones toman protagonismo. Buen momento para citas, reconciliaciones o decisiones importantes. Seguí tu intuición, aunque no todo esté claro.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

La intensidad baja y te permite disfrutar sin tanta exigencia. Ideal para conectar desde lo emocional y soltar viejos enojos. La noche trae revelaciones.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Sábado con ganas de aventura y cambio de aire. Salidas improvisadas o planes distintos te renuevan. En el amor, dejá que las cosas fluyan sin apurarlas.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Seguís en modo reflexión, pero el sábado te da una tregua. Buen momento para compartir tiempo con personas de confianza. Una charla te ayuda a ver algo con más claridad.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

La creatividad se activa y te impulsa a hacer algo distinto. Ideal para actividades artísticas o planes fuera de lo común. En el amor, animate a decir lo que sentís.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Sensibilidad en alza. Escuchá tus emociones sin juzgarte. Un encuentro especial puede marcarte más de lo esperado. Descansar también es una forma de avanzar.

