Así es la nueva habitación de Sarah Burlando: tobogán, casita propia y hasta una palmera

Con tobogán y casa propia, así es la nueva habitación de Sarah Burlando

Sarah Burlando estrenó su nueva habitación, donde un tobogán, una casita propia y hasta una palmera convierten el ambiente en un lugar especial para disfrutar cada día. El diseño reúne creatividad y funcionalidad, con espacios que estimulan la imaginación y el movimiento. Cada elemento fue pensado para que la pequeña disfrute con diversión y calidez.

La hija de Barby Franco y Fernando Burlando tiene un nuevo espacio en su casa pensado solo para ella. La reconocida modelo compartió en sus redes sociales una serie de imágenes y videos que mostraron cómo quedó el cuarto que diseñaron para su hija. “El sueño de Sarah. Le pidió a Papá Noel su propia habitación para hacer pijamada”, escribió en el video.

En el posteo de la presentadora se puede ver gran cantidad de detalles de la habitación de Sarah Burlando. Se trata de un espacio que combina elementos lúdicos con detalles decorativos que llaman la atención. Entre lo más destacado aparece un tobogán, una casita de madera y hasta una palmera que aporta una decoración con aire natural.

Cada detalle está dispuesto para que la niña pueda disfrutar de juegos, momentos de descanso y actividades con amigos. El lugar fue pensado como un sitio ideal para que la hija de Fernando Burlando haga pijamadas con sus amigos. La casita de madera, ubicada dentro del cuarto, tiene dos pisos y cuenta con una ventana decorada con flores.

El cuarto de Sarah Burlando, pensado para jugar y compartir con amigas

Entre las imágenes que compartió Barby Franco se ve una cama de dos alturas, que se conecta con una escalera de cajones para aumentar el espacio de guardado. Además, la parte de arriba cuenta con una cama y un sector especial para que Sarah Burlando y sus amigos puedan bajar por un tobogán.

La combinación de madera y colores suaves, como el blanco y el rosa pastel, junto a los elementos decorativos que sumaron al espacio, genera un entorno cálido y atractivo. Cada detalle parece pensado para estimular la creatividad y el juego de los pequeños, sin perder la armonía estética del cuarto.

Barby Franco utilizó sus redes sociales para mostrar la nueva habitación de su hija y rápidamente las publicaciones recibieron miles de interacciones. Sus seguidores celebraron la iniciativa y destacaron la originalidad de la habitación. Uno de los detalles que más llamó la atención de todos fue la palmera que colocaron junto a las camas, dándole un aire más tropical.

Sarah Burlando disfruta de la nueva habitación que reúne un tobogán, una casita propia y hasta una palmera, un espacio que combina juego y creatividad dentro del hogar. Cada detalle refleja un diseño pensado para acompañar sus primeros años, con rincones que invitan a jugar, disfrutar y compartir con sus amigos.

