Quién es Santiago Ramundo, el padre del hijo de Sofía Pachano: de ser estrella en México a regresar al país por amor

Santiago Ramundo, el padre del hijo de Sofía Pachano, construyó una carrera que lo llevó de la televisión argentina a convertirse en figura en México. Su regreso al país estuvo marcado por el amor y por la llegada de su hijo con la actriz. Con una trayectoria que combina actuación, música y formación académica, hoy transita una etapa distinta, donde prima la vida familiar.

Santiago Ramundo combinó su trayectoria con un presente que lo une a Sofía Pachano

Santiago Ramundo, la actual pareja de Sofía Pachano, es un actor argentino que supo consolidar su trayectoria en producciones internacionales. Tras varios años en el extranjero, decidió volver a la Argentina impulsado por una etapa distinta en su vida, ante el reciente nacimiento de su hijo junto a la actriz.

Santiago Ramundo

El actor nació en Buenos Aires el 10 de mayo de 1984. Desde joven se interesó por el arte y la música, estudiando piano y comedia musical. Su preparación incluyó dos años en la Escuela de Comedia Musical de Valeria Lynch y clases de teatro con María Rosa Fugazot. Además, se recibió de abogado, aunque se consolidó en la actuación y en el canto.

Su debut televisivo llegó en 2006 con la telenovela Tango del último amor, una coproducción internacional. Poco después, en 2007, Santiago Ramundo participó en Son de Fierro y Mujeres de nadie, donde interpretó personajes que lo acercaron al público masivo. Su papel más recordado en la televisión juvenil fue el de Luca Grossi en Sueña conmigo, un proyecto que lo elevó a nivel internacional.

Santiago Ramundo en México

Ante el éxito en las producciones en las que participó, la carrera del actor se expandió hacia México, donde se convirtió en figura de telenovelas y programas de gran audiencia. Allí trabajó en títulos como Dulce amor y Entre caníbales, consolidando su presencia en la pantalla y ganando reconocimiento en el mercado latinoamericano.

El amor con Sofía Pachano que hizo volver al país a Santiago Ramundo

Durante varios años residió en México, donde desarrolló gran parte de su trayectoria y se posicionó como uno de los actores argentinos con mayor proyección por su versatilidad. Sin embargo, en 2021, Santiago Ramundo inició una relación con Sofía Pachano. Con el tiempo, la pareja consolidó su vínculo y ambos se quedaron en Argentina para vivir.

Santiago Ramundo y Sofía Pachano

A mediados de 2025, la pareja de actores anunció la llegada de su primer hijo. El 19 de enero de 2026 nació Vito, el bebé que unió aún más a la familia y que fue presentado públicamente con una imagen sencilla y emotiva. La noticia del nacimiento generó gran repercusión entre sus seguidores.

Además de su trabajo en televisión, Santiago Ramundo participó en teatro y música. Su formación en comedia musical le permitió integrar proyectos escénicos y explorar distintas facetas. A lo largo de su trayectoria, combinó la actuación con presentaciones musicales, demostrando un perfil dinámico. Su figura se consolidó como parte de una generación que logró trascender fronteras.

Nació Vito, hijo de Santiago Ramundo y Sofía Pachano

Santiago Ramundo pasó de ser estrella en México a regresar a la Argentina por amor. Actor, cantante y abogado, su trayectoria lo llevó a conquistar pantallas internacionales y hoy lo encuentra en un presente junto a Sofía Pachano y su hijo Vito. Una vida que combina éxito profesional y un nuevo capítulo personal que se centra en su familia.

