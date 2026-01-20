Wanda Nara confirmó que se reconcilió con Mauro Icardi: “Por suerte”

Sorpresas que trae el 2026: Wanda Nara confirmó que se reconcilió con Mauro Icardi y que están en un muy buen momento tras los conflictos. No se trató de una especulación, sino de un mensaje que la propia conductora de MasterChef dio y hasta celebró.

Wanda Nara confirmó su acercamiento con Mauro Icardi

Todo comenzó, como suele suceder con aquello relacionado a Wanda Nara, por sus historias de Instagram. La conductora compartió un sticker de preguntas y respuestas para que sus seguidores le dejaran la inquietud que quisieran.

Lógicamente, los interrogantes llegaron de todas las formas posibles. Cómo había sido el cumpleaños de su hija, qué le había regalado, si pensaba tener un bebé y hasta si quería casarse de nuevo. Algo que ella respondió sin filtros y con bastante humor.

Algunas de las respuestas de Wanda Nara.

Sin embargo, lo más llamativo sucedió cuando alguien quiso saber cómo estaba su relación con Mauro Icardi. En ese sticker, para sorpresa de todos, Wanda Nara confirmó que su vínculo con el futbolista pasa por un buen momento, al menos en lo que a sus hijas se refiere.

“Por suerte, últimamente con los papás de mis hijos hay mucho diálogo”, comenzó escribiendo a través de su cuenta de Instagram. Luego añadió que “a veces están de acuerdo y otras no”, pero que “mejoró mucho”, para terminar la frase con algo tan categórico como impensado: “Vamos a ser familia para siempre”.

Wanda Nara aseguró que su relación con Mauro Icardi mejoró.

Los tiempos de paz de Mauro Icardi y Wanda Nara

Sin dudas, la respuesta de Wanda Nara llama poderosamente la atención, aunque, si se hace un repaso por las últimas semanas de su cuenta de Instagram y sus declaraciones, las mismas parecen ir en concordancia. Tras algunos meses en los que las chicanas y los ideas y vuelta estaban a la orden del día, tanto ella como el futbolista se ven más tranquilos, al menos públicamente.

Queda claro que, al igual que sucede con muchos de los temas que rodean a Wanda Nara, quizás se trate de algo pasajero y más pronto que tarde la relación con Mauro Icardi volverá a ser complicada. Aun así, ella misma aseguró que, de momento, pasan un buen momento, con diálogo y considerándose una familia.