Agustina Cherri reveló que la enfermedad de su mamá la llevó a abandonar la actuación: “Fue muy difícil. No sabía vivir de otra manera”

Agustina Cherri reveló que la enfermedad de su madre terminó siendo el motivo por el que decidió parar y abandonar la actuación. Si bien no dijo que se tratase de algo definitivo, sí explicó que a partir de un llamado mientras protagonizaba una obra de teatro, se replanteó su presente y decidió dar un giro por completo.

Agustina Cherri contó cómo fue el momento en el que decidió dejar la actuación

Agustina Cherri es sinónimo de televisión. Desde muy pequeña, la actriz se metió en las casas, y el corazón, de millones de argentinos, protagonizando éxito tras éxito a lo largo de décadas y décadas de carrera.

Agustina Cherri.

Sin embargo, desde 2022, cuando protagonizó La 1-5/18 , se la dejó de ver en las producciones nacionales, y desde el 2023 se despidió del teatro, con su protagónico en Votemos. Ella misma, se encarga de explicar que, Si bien tuvo ofertas de plataformas, especialmente, de plataformas para llevar adelante nuevos proyectos, decidió que se tomaría un tiempo para enfocarse en otros aspectos de su vida. “Este año dije no. El año pasado también dije no”, explicó.

En una entrevista con Infobae y María Laura Santillán, Agustina habló al respecto y reveló cuál fue el momento preciso en el que optó por tomar esa decisión. Según dijo, mientras protagonizaba su última obra de teatro, empezó a replantearse lo que estaba haciendo de su vida y entendió que era el momento de parar. “Y ahí fue cuando dije: me voy a mi casa un rato. Hacía mucho tiempo que no estaba en mi casa”, dijo.

Agustina Cherri.

Agustina Cherri situó ese momento, en el que su cabeza y su vida “se detuvieron”, en paralelo al diagnóstico de su mamá. Aunque no quiso dar detalles sobre la enfermedad, sí se sinceró sobre la manera en la que le hizo replantearse todo, lo que había hecho y lo que quería hacer. Algo que se mezcló, siempre en sus palabras, con la crisis de los 40.

Tras eso, llegó la charla con su manager, que le dio mucho miedo. Una charla que fue difícil, pero que también sintió como sacarse “una mochilaza” de encima. De esa conversación, ya pasaron dos años en los que Agustina Cherri encaró otros proyectos, como su flamante negocio que anunció hace apenas unos días.

Los desafíos de Agustina Cherri lejos de la televisión.

En la entrevista con María Laura Santillán, Agustina Cherri cuenta que todo este proceso le dio mucho miedo. Ella misma narró que sentía que no podía vivir de otra manera que no sea trabajando en la tele, que no sabía “hacer otra cosa”. “Todo lo que viví como ser humano lo viví con una pantalla en el medio”, contó.

Sin embargo, con el correr de los días, esa sensación se fue apagando y vio que no todo iba a ser de la manera en la que lo pensaba. Incluso revela que, a pesar de todo lo que creía, le terminó resultando muy fácil rechazar las propuestas que le llegaron y acomodarse a una nueva realidad mucho más casera y lejos de las cámaras.

Agustina Cherri y su hijo, Bono Vera

De esta manera, Agustina Cherri contó que fue por la enfermedad de su madre que terminó abandonando la actuación. El diagnóstico, combinado con “la crisis de los 40”, hizo que la actriz se replanteara su presente y decidiera cambiar su vida, tras décadas en la pantalla.