¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 26 de abril de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 26 de abril de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Vas a sentir la necesidad de frenar un poco. No todo es acción: hoy ganás más escuchando que imponiendo. Buen momento para charlas sinceras.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Domingo perfecto para el disfrute. Comida rica, casa linda y afectos cerca. También puede aparecer una idea interesante ligada a lo económico.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu cabeza no para, pero hoy conviene enfocarte. Elegí un plan y sostenelo. Evitá dispersarte o prometer cosas que después no vas a cumplir.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Día emocionalmente intenso. Podés conectar con recuerdos o personas del pasado. Ideal para sanar, cerrar ciclos o simplemente mimarte.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Bajá un cambio. No hace falta ser el centro todo el tiempo. Hoy alguien cercano puede necesitar más protagonismo que vos.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Sentís que necesitás ordenar algo interno. Aprovechá el día para organizar tu semana o limpiar espacios. Te va a dar mucha calma.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El equilibrio llega si dejás de querer agradar a todos. Hoy priorizate. Un plan tranquilo puede ser mucho más valioso que uno social.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Intensidad a full. Puede haber conversaciones profundas o revelaciones. No temas decir lo que sentís, pero cuidá las formas.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Ganas de moverte, salir o improvisar. Si podés, hacelo. Pero también escuchá a tu cuerpo: quizás necesitás más descanso del que creés.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Te cuesta soltar el control, pero hoy es clave. Permitite un domingo sin exigencias. El descanso también es productividad.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Ideas nuevas y ganas de cambiar rutinas. Es un buen día para pensar distinto y proyectar, pero sin tomar decisiones apresuradas.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Sensible e intuitivo. Ideal para actividades creativas o espirituales. Escuchá tu intuición: hoy está más afinada que nunca.