Horóscopo de hoy, 29 de septiembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 29 de septiembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Arrancás la semana con pila, pero tratá de no atropellar a los demás con tu energía. Buen día para meterle a lo físico y largar tensiones.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

El lunes te encuentra medio lento, con ganas de quedarte en tu mundo. No te apures, andá a tu ritmo y cuidá tu humor.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu cabeza va a mil y tenés mil cosas para decir. Buen día para charlar, pero ojo con hablar de más en el laburo.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Te levantás sensible, con ganas de estar tranqui. Buscá rodearte de gente que te haga bien y no te sobrecargues de tareas.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

El lunes te pide que brilles, y vos no dudás. Pero no te pongas en modo dramático si algo no sale como querés.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Tenés la agenda a full y eso te da cierta ansiedad. Organizate temprano y vas a sentir que todo fluye mucho mejor.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El lunes pinta social: contactos, charlas, acuerdos. Usá tu diplomacia para acomodar cualquier desbalance que aparezca.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Vas a estar intenso y con ganas de ir al fondo de las cosas. Cuidá no obsesionarte con un detalle mínimo.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Te levantás optimista, con ganas de salir al mundo. Buen día para aprender algo nuevo o planear un viajecito.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

El lunes arranca con responsabilidades pesadas, pero tu disciplina te salva. No te olvides de aflojar un rato al final del día.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Tu creatividad está on fire, pero podés sentirte disperso. Elegí una idea y llevála hasta el final.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

El lunes te agarra soñador, con la cabeza en otro lado. Usá tu intuición, pero no te cuelgues tanto que se te pasen las cosas importantes.