La reacción de Chechu Bonelli tras las fotos de Cvitanich con Ivana Figueiras

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich anunciaron el fin de su matrimonio a mediados de junio de este año, luego de una serie de rumores crisis que se comenzaron a gestar. Sin embargo, todo se esclareció cuando el exjugador se mudó del departamento conyugal dejando en claro que ya no habría vuelta atrás. Hace unas horas, tres meses después, anunció su romance con Ivana Figueiras a través de una publicación que realizó en redes sociales.

Darío Cvitanich y Chechu Bonelli | Instagram

Chechu Bonelli sobre las fotos de Cvitanich e Ivana Figueiras

La historia de amor entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich duró 14 años, fruto de su matrimonio nacieron Lupe, Carmela y Armelia. Sin embargo, en junio, el exfutbolista se mudó de departamento confirmando los rumores de crisis con la conductora. Aunque ninguno de los dos realizó declaraciones públicas a la prensa brindando detalles de su ruptura, el exdeportista anunció su romance con Ivana Figueiras en su cuenta personal de Instagram con una foto en el cuales se los ve sonrientes y acaramelados sobre el sillón.

La modelo, por su parte, acompañó al exdelatero en su visita al estadio de Banfield compartiendo imágenes en la famosa red social de la camarita. "Conociendo nuevos horizontes", indicó la fashionista.

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich | Instagram

Por su parte, la presentadora de ESPN este fin de semana aprovechó para retomar sus competencias de hockey. También, en esta plataforma digital fue el escenario en el que Chechu mostró su rostro cansado y serio tras el encuentro. "Las que están, las que bancan, las que se preocupan, las que arengan, ¡equipo en todo sentido! ¡Las quiero chicas! ¡Y mi DT un hombre con todas las letras! ¡Gracias Gus!", escribió agradeciendo el apoyo de sus compañeras y del cuerpo técnico.

Chechu Bonelli | Instagram

No obstante, cabe destacar que el romance entre Cvitanich y Figueiras estuvo inmerso en medio de comentarios de infidelidad. “Ustedes se enteraron ahora de la separación cuando ya pasaron varios meses. Está bueno sacar a las personas del medio, en este caso a Ivana, que nos estamos conociendo”, remarcó Cvitanich, al mismo tiempo que señaló que hace ocho meses que ya no está en pareja con la madre de sus hijas.

Pero, Bonelli sostuvo que "Darío se fue de la casa el 18 de abril". Además, habría sido ella misma quien le pidió que se fuera de la vivienda que tenían en común. “De esta chica (por Figueiras) me enteré por los medios y mis hijas también. Él no me lo vino a contar”, sentenció.

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich | Instagram

Hace tan sólo 39 semanas, Chechu Bonelli compartía un video de su casamiento con Darío Cvitanich recordando los 10 años de su boda. En la actualidad, la realidad es otra y cada uno eligió caminos separados: mientras el ex Banfield rehizo su vida con la modelo Ivana Figueiras, la comunicadora elige mantenerse lejos del ojo mediático y las especulaciones de la prensa.

NB