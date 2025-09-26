Revelaron la fecha de estreno de MasterChef Celebrity 2025

Luego de meses de especulaciones, desde Telefe confirmaron la realización de una nueva emisión de MasterChef, Celebrity el formato internacional ya había sido un éxito en la televisión nacional, y regresa con la conducción de Wanda Nara. La propia conductora junto a Verónica Lozano anunciaron los nombres de los 24 famosos que competirán en pantalla por quedarse con el gran premio. Pero, hasta el momento, la fecha de estreno del ciclo era un misterio; sin embargo, ya trascendió cuándo el proyecto desembarcará en el prime time.

Cuándo se estrenará MasterChef, Celebrity 2025

Las polémicas que protagoniza Wanda Nara en los últimos tiempos habían derivado en fuertes rumores sobre el retraso del desembarco de MasterChef Celebrity a la pantalla. Pero si bien su llagada tardó más de lo esperado, finalmente desde el canal de las pelotas realizaron el gran anuncio del estreno confirmando a los participantes que se enfrentarán mostrando su talento culinario.

Agustín “Cachete” Sierra, Alejo “Alex Pelao” Cruzado Antonelli, Andrés “Andy Chango” Fejerman, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Esteban Mirol, Ian Lucas, Luis Ventura, Maximiliano López, Pablo Lescano, Roña Castro, Emilia Attias, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Joaquinha “La Joaqui” Lerena de la Riva, Susana Roccasalvo, Marisa “Marixa Balli” Caballi, Romina “Momi” Giardina, Sofía Martínez y Valentina Cervantes son los confirmados para el show.

Además, el cuerpo de jurado está integrado por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui, bajo la conducción de Wanda Nara. Poco a poco se fue comunicando este tipo de información y, hasta el momento, la fecha de estreno era una incógnita. Pero fue el periodista Leo Arias quien mediante Twitter terminó con el misterio.

El periodista aseguró que el martes 14 de octubre comienza el reality por la pantalla de Telefe. Ahora resta ultimar el detalle de la hora, no obstante se especula que será en la franja del prime time de la noche. Por el momento, desde el canal no hicieron un comunicado oficial al respecto.

Pero en las últimas horas, se confirmó que Nati Jota y Grego Rossello serán los conductores del streaming en el que reaccionarán en vivo a cada emisión del ciclo. Se trata de una apuesta con éxito, ya que se realiza con La Voz y logra capta a aquellos que siguen al programa digitalmente.

Con esta nueva información que indica que el martes 14 de octubre comienza MasterChef Celebrity 2025, todo indicaría que se está atravesando la recta final de preparativos para que el reality tenga su esperado estreno.