Horóscopo de hoy 4 de diciembre 2025: signo por signo, qué dicen los astros

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 4 de diciembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 4 de diciembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

La energía de hoy te impulsa a actuar rápido, pero conviene evitar decisiones impulsivas. Una conversación pendiente se reactiva y te favorece. En lo afectivo, alguien te sorprende con un gesto inesperado.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Día perfecto para ordenar asuntos económicos o administrativos. Una noticia laboral te devuelve tranquilidad. En el amor, necesitás más demostraciones: pedilas sin miedo.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu creatividad está en su punto más alto. Aprovechá esta vibra para presentar ideas o iniciar proyectos. En lo sentimental, mejor dejar las ironías de lado: hoy necesitás hablar desde la sinceridad.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Te sentís más protector que de costumbre. La familia demanda atención, pero también recibís contención. En el trabajo, una intuición te guía hacia la decisión correcta.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

El foco del día está en tus vínculos. Una amistad vuelve a tomar protagonismo. En lo profesional, te reconocen un esfuerzo silencioso. Momento ideal para negociar o pedir algo que querés.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Tu organización mental hoy es clave: resolvés trámites, pendientes y temas que venías pateando. En el amor, evitá sobreanalizar. Una charla sincera trae alivio.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Día de equilibrio emocional después de semanas intensas. Te llega un mensaje que te ilumina el día. En el plano económico, aparece una oportunidad para mejorar ingresos.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

La intensidad hoy se transforma en claridad. Entendés algo que venías procesando hace tiempo. En pareja, conversaciones profundas fortalecen el vínculo. Los solteros atraen miradas sin buscarlo.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Tu temporada sigue dándote impulso. Hoy se abren puertas ligadas a viajes, estudios o nuevos proyectos. En el amor, energía expansiva y optimista.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Día para tomar el control. Resoluciones firmes te devuelven seguridad. Ojo con la rigidez: podrías perder una buena oportunidad por no flexibilizar. En lo emocional, reaparece una sensación de calma.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Hoy brilla tu originalidad. Propuestas inesperadas, planes raros pero divertidos y encuentros que te energizan. En lo laboral, una idea disruptiva te pone adelante del resto.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Tu sensibilidad está afinada y te hace captar cosas que otros no ven. Ideal para actividades creativas o decisiones intuitivas. En el amor, momento de ternura y conexión real.