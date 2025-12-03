Juli Poggio lloró después de que la acusaran de coquetear con Nico Occhiato: "No hay ninguna prueba"

La noche que debía ser una celebración terminó convirtiéndose en el escenario de un rumor que se propagó con una velocidad inesperada. En plena efervescencia post gala de los Personajes del Año, comenzó a circular la idea de que Juli Poggio habría tenido un gesto fuera de lugar con Nico Occhiato frente a la mirada de Flor Jazmín Peña. Lo que arrancó como un comentario suelto en redes escaló hasta convertirse en tema central de programas, hilos y debates online.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

Juli Poggio habló entre lágrimas después de que la acusaran de coquetear con Nico Occhiato

Horas después, el impacto ya alcanzaba a la protagonista. Juli decidió hablar del asunto durante una transmisión de Rumis, donde sus compañeros notaron su incomodidad al tocar el tema. “¿Por qué inventan desde cero? No hablé con Nicolás en toda la noche. No crucé palabra”, expresó afectada. La tensión se hizo evidente cuando, mientras explicaba cómo la sorprendió el rumor al levantarse, le quebró la voz. “Es feo encontrarte con algo así, que no tiene sustento”, dijo mientras era contenida por quienes estaban a su lado.

Al mismo tiempo, buscó despejar cualquier sospecha sobre su vínculo con Flor Jazmín. Contó que le mandó un mensaje aclarando lo ocurrido y se mostró molesta por la manera en que el comentario se transformó en una supuesta crónica de hechos inexistentes reproducidos en televisión.

Más tarde, en Bondi Live, retomó el tema durante una conversación con Pepe Ochoa. Allí volvió a desmentir con firmeza cualquier tipo de acercamiento romántico. “Yo estaba sentada en el grupo verde. Él llegó, saludó y siguió. Nada más”, narró. Incluso apeló al humor para restarle dramatismo: “No hay ninguna prueba porque no pasó. Te digo más: me gusta más Flor”. Luego, reflexionó sobre por qué siente que se la busca para generar escándalo: “No entiendo qué pretenden. Esta semana ya tuve varios líos, pero esto no tiene lógica”.

Cómo se inició el rumor que vinculó a Juli Poggio con Nico Occhiato

El origen del ruido fue un video publicado por Yanina Latorre, en el que, con su habitual tono irónico, lanzó una broma que disparó interpretaciones. Poco después, en televisión, se señaló directamente a la actriz como la mujer involucrada en el supuesto momento incómodo.

Juli Poggio

Juli Poggio terminó el día reafirmando su postura: contar su versión sin vueltas. En un contexto donde todo se vuelve tendencia en segundos, su reacción expuso la presión que recae sobre las figuras jóvenes, obligadas a salir a aclarar situaciones que, muchas veces, ni siquiera existieron fuera del rumor.