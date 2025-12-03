Así es la habitación de Amancio y Magnolia en la casa de Benjamín Vicuña: remodelada, con una cama de dos pisos y tonos pastel

Amancio y Magnolia tienen un espacio propio en la casa de Benjamín Vicuña, remodelado recientemente con una cama de dos pisos hecha a medida y una paleta de tonos pastel que define la atmósfera del cuarto. La propuesta combina diseño y funcionalidad, creando un ambiente pensado para acompañar las distintas etapas de la infancia.

La increíble habitación con la que Benjamín Vicuña sorprendió a Magnolia y Amancio

Benjamín y Amancio Vicuña

En los últimos días se conoció la sorpresa de Navidad con la que la China Suárez esperó a sus hijos en Turquía. En las imágenes se apreció un árbol de gran tamaño con las decoraciones típicas de las festividades, en color rojo, blanco y verde. La emoción de los pequeños le recordó a los seguidores del actor la remodelación que hizo él en el cuarto de los menores.

En ese contexto, los arreglos que hizo Benjamín Vicuña quedaron plasmados en un video que compartió en redes, donde se vio a Magnolia y Amancio disfrutando del resultado. La habitación se convirtió en un ambiente pensado para acompañar su crecimiento, con detalles que combinan funcionalidad y estética.

Benjamín y Magnolia Vicuña

La remodelación incorporó elementos prácticos, como una cama de dos pisos, que permitió aprovechar mejor la superficie y ofrece comodidad para ambos. La estructura fue realizada especialmente para el cuarto, con barandas de seguridad y escaleras integradas. Los tonos pastel elegidos para las paredes y los muebles generan un ambiente sereno, ideal para el descanso y el juego.

Benjamín, Magnolia y Amancio Vicuña

La sorpresa de Amancio y Magnolia al ver su cuarto en la casa de Benjamín Vicuña

Uno de los puntos más destacados por los seguidores de Benjamín Vicuña fue la cama que eligió para el cuarto de los pequeños. El diseño se adapta a las dimensiones del espacio y responde a las necesidades de los niños. La parte superior cuenta con una estructura símil casa con una ventana y un sector especial que funciona como maceta.

La paleta de colores pastel fue otro de los elementos que definen la habitación de Amancio y Magnolia Vicuña. Los tonos suaves aportan equilibrio y se combinan con detalles decorativos que refuerzan la identidad del espacio. Almohadones, cortinas y pequeños objetos se integran en la misma gama cromática, creando una atmósfera coherente y agradable.

