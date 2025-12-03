Rocío Marengo vive uno de los momentos más felices de su vida tras convertirse en mamá por primera vez. A horas del parto, la actriz compartió en sus redes sociales el conmovedor video del nacimiento de Isidro, su hijo junto a Eduardo Fort.

Rocío Marengo presentó a Isidro, su hijo con Eduardo Fort: el primer video del bebé

Rocío Marengo se convirtió en mamá por primera vez y decidió mostrar cómo fue el nacimiento de su bebé, Isidro. Fiel a su estilo, la actriz reveló en un video desde el momento en que es trasladada en camilla hacia el quirófano hasta los primeros segundos de vida de su hijo.

En las imágenes, que rápidamente se viralizaron, se puede ver a la artista entre sonrisas, emoción y nervios, acompañada por el equipo médico y su pareja, Eduardo Fort. El video también incluye la primera foto de Isidro, un bebé muy esperado por toda la familia.

“Estamos muy felices. Bienvenido bebito”, escribió Rocío Marengo al pie del posteo de Instagram, donde confirmó que Isidro Fort Marengo nació a las 10:54 de la mañana y pesó 2,480 kilos. Además, agradeció los miles de mensajes que recibió y destacó el cariño del público que la acompaña desde hace años: “Siempre me sentí acompañada, querida y apoyada por ustedes y no quiero dejarlos afuera de este momento tan mágico”.

La actriz también tuvo palabras especiales para su obstetra, Alejandro Falco, y para todo el equipo que la asistió durante el parto: “Rey, la rompes toda”, expresó con su clásico humor, sumando agradecimientos para todos los profesionales que la acompañaron en este día inolvidable.

La emoción de Marta Fort, Marley y Mica Viciconte por el nacimiento de Isidro

La llegada de Isidro Fort Marengo despertó una ola de cariño en las redes sociales y muchos famosos no tardaron en expresar su emoción. Entre ellas, Marta Fort, sobrina de Eduardo Fort y Rocío Marengo, fue una de las primeras en comentar la publicación del primer video del bebé: “Vas a ser la mejor mamá”.

También se sumó Marley, quien celebró la noticia con un tierno mensaje: “¡Qué alegría! Felicitaciones a los dos. Muy lindo nombre. A disfrutar ahora. Y ya lo juntaremos a jugar con Milenka”. Por su parte, Mica Viciconte, estalló de alegría: “Amiga, bienvenido Isidro. Disfrutá de todo este proceso y pronto estaremos para conocerlo. Te quiero”.