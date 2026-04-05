Horóscopo semanal del 5 al 10 de abril del 2026: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 5 al 10 de abril de 2026 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: El Sol

Aries, esta semana traes estabilidad económica y crecimiento. Toma decisiones firmes, avanza y suelta por completo la culpa o remordimientos del pasado. Tu mejor día es el 7 de abril, ideal para viajes, cerrar negocios, arreglar asuntos legales o papelería de estudios.

Salud: Cuida tu piel, cabello y dientes. Inicia rutina de ejercicio y alimentación saludable; visita al dermatólogo y dentista.

Consejo: Sé discreto con tus planes y metas, camina con humildad y evita ego o soberbia. Arregla y pinta tu casa, mueve muebles y pon un espejo. Analiza y acepta proyectos de personas importantes de gobierno o trabajo. Haz una limpia energética y quédate con pocas amistades verdaderas.

Números de la suerte: 19, 27, 34 (cinco golpes de suerte).

Colores: Blanco y rojo. Usa plata para cortar envidias y energías negativas.

Amor: Signos compatibles: Capricornio, Leo y Libra. Te llega amor verdadero y estable.

Recomendación: Las cartas (cuatro de bastos y cuatro de espadas) te afirman que lo que estabas esperando se cumplirá. Doble suerte rápida en dinero, arreglarás papeles legales, casa o herencia. Firma proyectos nuevos que te darán abundancia. Checa pasaporte y visa; te regalan una mascota que te traerá alegría.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: El Loco

Tauro, esta semana es de madurez y crecimiento. Ponte al día después de vacaciones, reactívate y administra bien tus gastos. Tu mejor día es el 6 de abril, perfecto para juntas laborales y pagos pendientes.

Salud: Cuida piernas, huesos y evita caídas. Haz ejercicio suave, duerme más y combate el insomnio con agua bendita bajo la cama.

Consejo: No platiques de más, evita chismes e intrigas. Administra tu tiempo como tu mayor tesoro y no se lo regales a nadie. Programa tu viaje de cumpleaños al mar y carga un limón verde en la bolsa.

Números de la suerte: 01, 32, 44 (tres golpes de suerte).

Colores: Amarillo y rojo.

Amor: Signos compatibles: Acuario, Capricornio y Virgo. Propuesta de amor verdadero o casamiento.

Recomendación: Las cartas (seis de oros y as de oros) advierten de chismes, intrigas y posibles fraudes; abre bien los ojos. Triunfo importante en dinero, venta o compra. No tengas prisa y sé consciente de tus gastos.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: As de Bastos

Géminis, esta semana te llega poder, determinación y crecimiento. Toma decisiones sin miedo al qué dirán. Tu mejor día es el 9 de abril, cabalístico para juntas laborales y nuevo negocio.

Salud: Cuida estómago, gastritis o intestino. Come más fibra, frutas y verduras; corta el cabello y usa listón rojo en el tobillo izquierdo.

Consejo: Sé discreto con planes, evita chismes y no regreses con amores del pasado. Invierte en ti, estudia y capacítate. Sé agradecido para atraer más suerte.

Números de la suerte: 24, 40, 41 (tres golpes de suerte).

Colores: Rojo (y blanco).

Amor: Signos compatibles: Libra, Sagitario y Acuario. Te quitan celos y dan equilibrio.

Recomendación: Las cartas (cinco de espadas y seis de copas) indican que sabrás de una enfermedad familiar o divorcio cercano y darás apoyo. Muchas juntas laborales, fiestas y gente de poder para negocios propios. Evita cirugías.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: La Torre



Cáncer, esta semana forma tu patrimonio y quita miedos del pasado. No pidas opiniones; usa la razón. Tu mejor día es el 10 de abril, cabalístico para dinero extra y cerrar contratos.

Salud: Revisa hormonas, tiroides o próstata.

Consejo: Compra una casa o departamento; no temas endeudarte razonablemente. Sé egoísta y busca tu felicidad.

Números de la suerte: 12, 26, 33 (cinco golpes de suerte).

Colores: Rojo intenso y verde.

Amor: Compatible con Cáncer, Aries, Piscis.

Recomendación: Las cartas (cinco de bastos y siete de oros) sugieren riqueza y resolución de herencias. Silencia tu mente con meditación o terapia y evita conflictos innecesarios.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: As de Oros

Leo, esta semana te llega suerte, determinación y crecimiento. Reactívate después de vacaciones. Tu mejor día es el 7 de abril, cabalístico para mover energías y nuevos trabajos.

Salud: Combate insomnio por mal de ojo. Usa sábanas blancas, Biblia abierta en Salmo 91 y vaso con agua. Toma ejercicio y dieta.

Consejo: Cuídate del mal de ojo y envidias. Respira profundo, siembra plantas y ten mascotas. No regreses a lo que ya terminó; valora tu soledad para visualizar el futuro.

Números de la suerte: 03, 21, 55 (tres golpes de suerte).

Colores: Rosa mexicano y rojo.

Amor: Signos compatibles: Acuario, Aries y Sagitario. Amores nuevos y estables.

Recomendación: Las cartas (as de bastos y seis de bastos) te dan poder y te dicen que estar sola o solo ayuda a valorarte. Toma curso de inglés o liderazgo. Avanza sin detenerte.

Leo

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: Rueda de la Fortuna

Virgo, esta semana estás arriba: muévete y crece. Abre los ojos a falsas promesas. Tu mejor día es el 8 de abril, ideal para ponerte al corriente en todo..

Salud: Cuida espalda baja, riñones, torceduras o cadera. Duerme bien, come medido y toma vitaminas.

Consejo: No platiques tus cosas, evita chismes. Pon negocio de venta de casas, coches o electrónica. Compra un reloj para llegar a tiempo.

Números de la suerte: 05, 22, 26 (tres golpes de suerte).

Colores: Blanco y naranja.

Amor: Signos compatibles: Géminis, Tauro y Acuario. Amores nuevos y compatibles.

Recomendación: Las cartas (cinco de copas y tres de bastos) hablan de muchos eventos, gente de fuera y un regalo sorpresa. Te llega aumento de sueldo o bono. No prestes dinero ni cosas.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: El Ermitaño

Libra, esta semana encuentra la luz y las soluciones. Deja de sabotearte y cree que mereces abundancia. Tu mejor día es el 9 de abril, cabalístico para dinero extra u oferta laboral.

Salud: Cuida garganta y pulmones. Toma cítricos y mantente saludable.

Consejo: Cuida pertenencias y sé más desconfiado. Haz inventario de los meses pasados, planta árboles y ten mascotas. Estudia inteligencia artificial o liderazgo.

Números de la suerte: 04, 15, 18 (tres golpes de suerte).

Colores: Blanco y verde.

Amor: Signos compatibles: Leo, Géminis y Acuario. Propuesta de casamiento o amor verdadero.

Recomendación: Las cartas (cinco de oros y caballo de copas) traen riqueza, estabilidad y alguien joven importante para negocio propio. Deja ir lo que no era para ti.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: La Templanza

Escorpio, esta semana mantén la calma. No te aceleres ni busques pretextos para pelear. Tu mejor día es el 10 de abril, cabalístico para arreglar pendientes y pagar deudas.

Salud: Combate estrés, angustia y depresión caminando, rezando y durmiendo bien. Cambia la cama de lugar.

Consejo: Arregla casa y papeles de viaje. Haz ritual de limpia y abundancia. No busques verdades que no te convengan.

Números de la suerte: 16, 23, 57.

Colores: Amarillo y rojo.

Amor: Signos compatibles: Piscis, Cáncer y Leo. Amor verdadero; posible embarazo si estás en pareja.

Recomendación: Las cartas (dos de bastos y dos de espadas) te reafirman que sí. Viaje por trabajo o negocios. Cuidado con fraudes y robos; lee todo lo que firmes. Gran amor viene en camino.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: El Mago

Sagitario, esta semana pide y se te dará. Camina con confianza y determinación. Tu mejor día es el 6 de abril, para ponerte al día pese a lo agotador.

Salud: Cuida hormonas, próstata (hombres) o matriz (mujeres) y quistes. Ve al médico.

Consejo: Protégete de brujerías del pasado con agua bendita y perfume de sándalo. Pon negocio propio y sal a caminar con el sol. Libérate de ataduras negativas.

Números de la suerte: 13, 27, 28 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Azul y rojo.

Amor: Signos compatibles: Piscis, Aries y Leo. Estabilidad amorosa.

Recomendación: Las cartas (siete de bastos y siete de espadas) te reafirman que sí a nuevos comienzos. Trabajo nuevo mejor pagado y arreglo de asuntos legales o migratorios. Sorpresa económica por lotería.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: La Estrella

Capricornio, esta semana es grande para ti: buena actitud y suerte. Tu mejor día es el 7 de abril, cabalístico para doble suerte rápida.

Salud: Cuida intestino, gastritis y hernias. Reduce cigarro, picante y alcohol. Haz ejercicio y ve al mar.

Consejo: Controla impulsos y mal carácter. Cambia patrones: levántate temprano, quiérete más y no cargues problemas ajenos.

Números de la suerte: 17, 20, 30.

Colores: Azul fuerte y blanco.

Amor: Signos compatibles: Aries, Tauro y Cáncer. Buenas intenciones amorosas.

Recomendación: Las cartas (siete de oros y cuatro de oros) traen riqueza y estabilidad. Paga deudas y tarjeta. Te llega regalo de oro o reloj y sorpresa económica. Dedícate en cuerpo, alma y espíritu a ser feliz.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: As de Espadas

Acuario, esta semana llega suerte rápida en lotería, negocios o proyectos. Cuidado con mal de ojo. Tu mejor día es el 10 de abril, de mucho trabajo y recompensa.

Salud: Cuida huesos, cadera, espalda baja e intestino. Come verduras y frutas; evita cargas pesadas.

Consejo: Carga limón verde, usa agua bendita y escapulario de San Miguel. No tomes decisiones en emoción. Corta gente tóxica del pasado.

Números de la suerte: 10, 29, 36.

Colores: Rojo intenso y naranja.

Amor: Signos compatibles: Tauro, Géminis y Libra. Amores nuevos y verdaderos; posible pasión con amores prohibidos.

Recomendación: Las cartas (as de espadas y sota de copas) advierten de tropiezos o accidentes; abre los ojos. Es tu año: visualízate en 5 años con más dinero y progreso. Purifícate caminando y tomando agua.

Acuario

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: El Carro

Piscis, esta semana sigue avanzando sin miedo y con amor propio. Tu mejor día es el 9 de abril, de mucho trabajo y recompensas.