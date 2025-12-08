Horóscopo de hoy 8 de diciembre 2025: signo por signo, qué dicen los astros

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 8 de diciembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 8 de diciembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Arrancás la semana con mucha energía, pero ojo con querer hacer todo a la vez. En lo laboral podés resolver un asunto que venías pateando. En lo afectivo, necesitás un poco más de paciencia: no todo el mundo va a tu ritmo.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

El lunes te encuentra más tranquilo/a de lo habitual. Ideal para organizar tu casa o tus ideas. En el amor, una charla pendiente puede aclarar el panorama. En lo económico, una buena oportunidad aparece, pero no te apures a decidir.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu cabeza va a mil y puede que te cueste bajar un cambio. El día favorece reuniones, charlas y mensajes importantes. En lo emocional, alguien del pasado podría reaparecer. Mantené los pies en la tierra.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Hoy estás más sensible, pero también más intuitivo/a. Aprovechá para escuchar lo que sentís. En lo laboral, evitá discutir: respirá hondo antes de contestar. En el amor, un gesto simple te devuelve la calma.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Se te abre un lunes con mucha potencia personal. Ideal para tomar decisiones, empezar algo nuevo o buscar ese reconocimiento que venís esperando. En lo afectivo, podés sorprender a alguien con una propuesta inesperada.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Vas a estar muy analítico/a y con ganas de ordenar todo. Bien para adelantar tareas, mal si querés controlar a los demás. En el amor, dejá un poco de espacio: no hace falta explicarlo todo. Buen momento para compras prácticas.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El equilibrio hoy se te escapa un poquito, pero nada grave. Atendé tus prioridades y dejá el resto para mañana. En lo afectivo, un comentario te puede mover el piso. En lo laboral, llega una noticia que te ordena la semana.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Te levantás con una vibra intensa y con ganas de ir al frente. Buen día para negociar, pedir lo que necesitás o encarar un cambio. En lo emocional, hay una certeza que finalmente se acomoda.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Lunes movido pero positivo. Se abre un camino nuevo en lo laboral o creativo. En lo emocional, estás más abierto/a al diálogo. Cuidá los gastos impulsivos, sobre todo si te agarra el entusiasmo de más.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Día ideal para recuperar el foco. Volvés a sentir que estás donde tenés que estar. En lo afectivo, alguien te busca para una charla sincera. En lo económico, buena racha siempre que actúes con prudencia.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Hoy necesitás libertad mental: cualquier cosa que te limite te va a incomodar. En lo laboral, una idea tuya puede destacarse. En lo sentimental, conectás desde un lugar más genuino. Cuidá tus horas de descanso.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Emoción a flor de piel, pero también mucha inspiración. Si trabajás en algo creativo, el día es ideal. En el amor, una conversación profunda te acerca más a alguien. Ojo con idealizar situaciones.