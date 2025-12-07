Los dos vestidos de novia de Rocío Pardo para su boda con Nicolás Cabré: del look de hada en el altar al after party más descontracturado

El 14 de enero del 2025, Nicolás Cabré le propuso matrimonio a Rocío Pardo y desde ese momento la pareja comenzó a planear su gran boda. La Estancia Bosque Alegre, en el Valle de Punilla, Córdoba, fue el sitio elegido para el evento que tuvo 100 invitados, con los que celebraron su amor, que comenzó en el verano del 2024, durante una temporada teatral.

Días antes de su gran día, Rocío Pardo, brindó una exclusiva entrevista con +CARAS y reveló que pensó detalladamente en el diseño de los dos vestidos que luciría en su boda, ambos inspirados en la temática del evento, un bosque encantado.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo en su casamiento.

Así fue el vestido de novia de Rocío Pardo

Ana Pugliesi fue la diseñadora encargada de hacer realidad los deseos de Rocío Pardo para su gran boda. En adelanto con +CARAS, la bailarina reveló que tendría dos cambios de look durante la noche, el primero de ellos el clásico vestido de novia y el segundo uno con diseño más relajado para lucir durante el tramo final del evento.

El primero de los vestidos, confeccionado en piel de ángel de seda natural, parecía seguir la temática de bosque de cuento de hadas que invadió el casamiento. Su brillo sutil y caída delicada, combinado con el tono off white, aportaron elegancia e hicieron que Rocío Pardo se destacara en toda su magnitud. El objetivo fue, como ella misma declaró en +CARAS, que cada elemento del vestuario la hiciera sentirse ella misma en un día tan importante.

El impresionante vestido de novia de Rocío Pardo

Rocío Pardo eligió a la diseñadora Ana Pugliesi.

.Así fue el look after party de Rocío Pardo

El segundo cambio, que se podría definir como un look afer party, también estuvo confeccionado por Ana Pugliesi y buscó darle comodidad y soltura, sin perder la sofisticación. Se trató de un modelo corto de satén de seda que compartió el mismo tono que su vestido de novia. De breteles finos y escote, el vestido se destacó por su versatilidad y una estructura que realzó la figura de la novia.

El look after party de Rocío Pardo.

Sin dudas, los dos looks que eligió Rocío Pardo para su casamiento con Nicolás Cabré, lograron destacarse y se ganaron los elogios de la gente, tanto de quienes asistieron a la boda como de quienes los aplaudieron por las redes sociales. El diseño de Ana Pugliesi pareció fluir con una ambientación mágica, que sirvió como el marco perfecto para una noche totalmente única.