Horóscopo de hoy 5 de enero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, lunes 5 de enero de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 5 de enero de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Arrancás la semana con mucha iniciativa, pero ojo con querer hacerlo todo ya. Una charla inesperada te baja un cambio y te ayuda a priorizar. Buen día para ordenar ideas antes de actuar.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

El foco está en lo material y en tu seguridad personal. Algo que venía trabado empieza a acomodarse si soltás el control. Permitite disfrutar sin culpa un pequeño gusto.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Estás filoso mentalmente y con facilidad para decir lo justo en el momento justo. Aprovechá para mandar mensajes importantes o cerrar acuerdos. No prometas más de lo que podés cumplir.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

El lunes te encuentra más sensible de lo habitual. Necesitás momentos de silencio para entender qué te está pasando. Escuchá tu intuición: no se equivoca.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tu energía contagia y otros buscan tu opinión o liderazgo. Es un buen día para trabajar en equipo y mostrar lo que sabés hacer. Evitá imponer: inspirar te va a rendir más.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Arranca una semana clave para temas laborales. Algo que parecía un error se revela como aprendizaje. Confiá más en tu criterio y soltá la autoexigencia.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Necesitás salir de la rutina y cambiar el aire. Un plan distinto o una propuesta inesperada te devuelve el entusiasmo. Decí que sí, aunque no tengas todo bajo control.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Día intenso emocionalmente, pero revelador. Una verdad sale a la luz y te libera de una carga. No te guardes lo que sentís, decirlo sana.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Las relaciones toman protagonismo. Es un buen momento para aclarar malentendidos o fortalecer vínculos. Escuchá más y defendé menos tu punto de vista.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Dejás de postergar una decisión importante. Hoy entendés algo desde otro ángulo y eso cambia todo. No subestimes las señales que llegan en sueños.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Vas a estar magnético y con ganas de conectar. Es un buen día para redes, salidas espontáneas o sorpresas románticas. Alguien te admira en silencio.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Tu cuerpo te pide descanso y cuidado. Bajá un cambio y escuchá tus tiempos. En lo emocional, un gesto simple vale más que mil palabras.