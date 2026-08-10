¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 10 de agosto de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 10 de agosto de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Mañana vas a arrancar la semana con mucha energía y ganas de resolver todo de una vez. Ojo con apurarte: algunas situaciones necesitan un poco más de paciencia. En lo laboral, una conversación puede ayudarte a ordenar prioridades. En el amor, evitá reaccionar en caliente. Un día para avanzar, pero sin atropellar.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

El lunes te encuentra buscando tranquilidad y estabilidad. Vas a sentir que necesitás poner ciertos asuntos en orden antes de ocuparte de los demás. En el trabajo, una tarea que venía demorándose finalmente puede encaminarse. En el amor, un gesto sencillo puede decir mucho más que una gran declaración. Priorizá lo que te hace bien.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu cabeza va a estar a mil y vas a tener varias ideas dando vueltas al mismo tiempo. El desafío será no dispersarte. Una charla inesperada puede abrirte una posibilidad interesante en el plano laboral o personal. En el amor, alguien puede sorprenderte con un mensaje o una propuesta. Escuchá tu intuición, pero también bajá un cambio.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Mañana vas a estar especialmente sensible a lo que ocurre a tu alrededor. Eso puede ayudarte a comprender mejor a alguien cercano, aunque también puede hacerte cargar con problemas ajenos. En el trabajo, confiá más en lo que sabés hacer. En el amor, es un buen momento para hablar desde el corazón. No te guardes todo.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

El lunes puede devolverte protagonismo en una situación donde venías sintiendo que no te tenían demasiado en cuenta. Una idea tuya puede recibir reconocimiento. En el amor, tu magnetismo estará alto, pero tratá de no querer tener siempre la última palabra. Brillá sin necesidad de demostrar nada.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Vas a empezar la semana con ganas de acomodar pendientes y recuperar el control sobre algunas cuestiones. Es un buen día para organizar, planificar y tomar decisiones prácticas. En lo afectivo, quizá necesites dejar de analizar tanto lo que sentís. No todo tiene que tener una explicación.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Mañana vas a buscar equilibrio, pero alguien puede ponerte un poco a prueba. No te conviene decir que sí simplemente para evitar una discusión. En el trabajo, una negociación puede avanzar si expresás claramente qué necesitás. En el amor, una conversación sincera puede aliviar una tensión. Elegí la paz, pero sin dejarte de lado.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Tu intuición va a estar especialmente afinada. Podés percibir algo que los demás todavía no están viendo y eso te permitirá anticiparte a una situación. En el trabajo, mantené bajo perfil y observá antes de actuar. En el amor, puede aparecer una señal que te ayude a entender mejor a alguien. No ignores esa sensación que venís teniendo.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

El lunes puede traerte ganas de cambiar de aire, hacer algo diferente o romper con una rutina que ya te aburre. Una propuesta inesperada podría entusiasmarte. En el trabajo, cuidá los detalles antes de dar algo por terminado. En el amor, un encuentro espontáneo puede darle otro color al día. Dejá lugar para lo inesperado.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Vas a comenzar la semana concentrado en tus objetivos y con bastante determinación. Una cuestión económica o laboral puede ocupar buena parte de tu atención. No te cargues responsabilidades que no te corresponden. En el amor, alguien puede necesitar un poco más de tu tiempo. Avanzar también implica saber cuándo parar.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Mañana vas a necesitar libertad para hacer las cosas a tu manera. Una idea diferente a la de los demás puede terminar siendo justamente la más acertada. En el trabajo, no tengas miedo de proponer algo nuevo. En el amor, una conversación puede tomar un rumbo inesperado. Tu originalidad va a jugar a favor.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

El comienzo de la semana te encuentra más conectado con tus emociones que de costumbre. Podés tener una percepción muy clara sobre una persona o situación, aunque todavía no tengas todas las respuestas. En el trabajo, evitá absorber el estrés de los demás. En el amor, un momento de cercanía puede ayudarte a recuperar confianza. Escuchá lo que sentís, pero mantené los pies sobre la tierra.