Flor Vigna le ganó a Mica Viciconte en Párense de Manos 3: el video de la pelea

Este sábado 20 de diciembre se llevó a cabo la pelea más esperada por los fanáticos de Combate. Mica Viciconte y Flor Vigna se enfrentaron en el cuadrilátero en un encuentro muy reñido y parejo para ambas, logrando superar todas las expectativas. Sin embargo, la cantante logró defender el título y consagrarse campeona de Párense de Manos 3.

Flor Vigna y Mica Viciconte estuvieron a la altura de las expectativas. Ambas realizaron una entrada triunfal entre el público que las arengaba e intentaba -en simultáneo- generar presión entre las rivales. Una vez subidas al ring, las miradas fueron desafiantes: las ex participantes de Combate estaban listas para iniciar la tan ansiada pelea. Con una duración de tres rounds de tres minutos, la artista logró imponer su autoridad y experiencia y, pese a que no logró ganar por knock out, se impuso mediante la sumatoria de puntos.

"No se burlen cuando pierdo, solo soy una loca intentado", señaló la ex de Luciano Castro mientras se mostraba sumamente emocionada por la obtención del cinturón negro. Por su parte, su archirrival exclamó: “Es una experiencia única, hermosa. Se lo recomiendo a todos”. En el ambiente se pudo respirar un clima de respeto mutuo más allá del resultado.

Luego de largos meses de preparación, Flor Vigna y Mica Viciconte se vieron las caras dentro del ring de Párense de Manos 3, el mega evento organizado por el streamer Lucas “Luquitas” Rodríguez que busca fomentar potenciar las transmisiones de stream y ofrecer una experiencia vinculando a varias plataformas a los espectadores.

Con el estadio del Club Atlético Huracán repleto, ambas contrincantes salieron a escena bajo un calor sofocante. Durante el primer round, la pareja de Fabián Cubero mantuvo la guardia en alta y esperó para estudiar los movimientos de su oponente. Flor, por su parte, se la vio más aguerrida y con ánimos de ir por todo.

En el segundo round, Mica se animó a ser ella quien tome la iniciativa y en un descuido, se abalanzó con fuerza hacia su rival. Finalmente, en la última performance, Vigna no titubeó e intentó pegar para vencerla, hasta incluso cayeron al piso en la riña. No obstante, Viciconte mostró firmeza y resistió devolviendo también golpes de puño.

De esta manera, Flor Vigna logró quedarse con la pelea más esperada y proclamarse bicampeona de Párense de Manos 3, dejando en claro que, con constancia y disciplina, puede conseguir todo aquello que se proponga. “Flor Vigna le pone fin al debate de tantos años”, fue el texto con el que anunció la cuenta oficial de Instagram encargada de llevar a cabo este duelo a la flamante campeona del equipo rojo.

