Horóscopo semanal del 21 al 26 de junio de 2026: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 21 al 26 de junio de 2026 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: El Emperador

Aries, esta semana eres el Emperador: líder nato, hecho para mandar y brillar. Protégete de envidias, malas vibras y gente tóxica que no te deja crecer. Tu mejor día es el 24 de junio, ideal para juntas laborales, nuevos proyectos y abundancia económica.

Salud: Cuida nervios, ansiedad y estrés. Sal a caminar, toma más agua, evita alcohol y dietas extremas con inyecciones o pastillas.

Consejo: Cambia tu núcleo: aléjate de personas que no suman, considera mudarte o cambiar de ambiente. Haz una depuración energética con limón verde, agua bendita y perfume de sándalo. Ten dos fuentes de ingreso.

Números de la suerte: 22, 31, 33 (tres golpes de suerte).

Colores: Blanco y verde.

Amor: Embarazo en puerta si estás en pareja. Si estás solo, compatibles: Leo, Virgo y Capricornio. Ni todo el dinero ni todo el amor; busca equilibrio.

Recomendación: Las cartas (El Emperador y “El aquí y ahora”) te piden vivir el presente, dejar el pasado, visualizar éxito y no prestar dinero. Paga deudas, ahorra e invierte con inteligencia.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: El Juicio

Tauro, arregla asuntos pendientes, estudia y cierra ciclos. Tu mejor día es el 23 de junio. Semana de estrés por trabajo y familia, pero con recompensas.

Salud: Cuida estómago, úlceras, hernias y dentadura (especialmente muelas del juicio).

Consejo: No guardes corajes, aléjate de chismes e intrigas. Regalan una mascota que te dará alegría. Prepara pagos para compromisos de agosto-septiembre y un posible viaje a la playa.

Números de la suerte: 35, 66, 72 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Rojo y blanco.

Amor: Un amor del pasado busca solo relaciones sensuales (cóbrale). Compatibles: Sagitario, Virgo y Cáncer. Si estás en pareja, evita pleitos y control excesivo.

Recomendación: Las cartas (El Juicio y ciclos) te piden cerrar el pasado, buscar momentos de soledad para crecer y considerar cirugías estéticas o tratamientos. Actúa conforme a tus planes.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: El Sol

Géminis, estás brillando. Acabas de cumplir años o entras en una etapa luminosa. Tu mejor día es el 22 de junio. Semana de mucho trabajo, trámites y buena actitud.

Salud: Cuida el intestino y tu descanso. Compra lentes y vístete mejor.

Consejo: Gasta en ti, ten orgullo propio. Cambia de celular. Continúa estudios, maestrías o idiomas para viajar o trabajar en el extranjero.

Números de la suerte: 10, 14, 21.

Colores: Azul y amarillo.

Amor: Compatibles: Aries, Acuario y Libra. Si hay divorcio o rompimiento, no regreses. Un corazón fiel llega para estabilidad o matrimonio.

Recomendación: Las cartas (El Sol y tic-tac) te invitan a reinvertirte, comprar un reloj y desconfiar de trámites legales, abogados o policías. Nuevas oportunidades laborales llegan.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: La Estrella

¡Felicidades, Cáncer! Estás en tu época de abundancia. Tu mejor día es el 23 de junio. Prende veladora blanca, usa agua bendita y colores azul y blanco.

Salud: Cuida garganta, dientes e infecciones virales. Toma cítricos y evita estrés.

Consejo: Celebra tu cumpleaños con alegría, ahorra y proyecta laboralmente. Limpia casa y contactos tóxicos. Busca significado a tu vida (carrera, negocio, política).

Números de la suerte: 11, 12, 27 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Azul y blanco.

Amor: Amor compatible de Escorpión, Sagitario o Piscis. Embarazo o propuesta de matrimonio para mujeres; viajes y salidas para hombres.

Recomendación: Las cartas (La Estrella y “haz limpieza”) te piden abrazar la felicidad, consentirte, viajar y formar un buen hogar.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: La Rueda de la Fortuna

Leo, momentos de progresar y estar arriba. Deja victimizaciones y autosabotaje. Tu mejor día es el 26 de junio, mágico para viajes y recompensas.

Salud: Combate insomnio y no cargues problemas ajenos. Haz ejercicio y toma líquidos.

Consejo: Soluciona trámites legales rápido (divorcio). Prepara papelería y pasaporte. Estudia idiomas, arquitectura o medicina. Aléjate del caos.

Números de la suerte: 03, 22, 26.

Colores: Naranja y azul.

Amor: Compatibles: Aries, Tauro o Leo. Conoce gente nueva.

Recomendación: Las cartas (Rueda de la Fortuna) te piden tomar el yo soberano, consentirte con ropa y avanzar paso a paso.

Leo

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: El Mundo

Virgo, la carta del Mundo te invita a brillar y tomar las riendas de tu vida. Has soltado mucho del pasado y ahora es momento de retomar el control. Tu mejor día es el 23 de junio, cabalístico para juntas importantes.

Salud: Libérate de vicios (alcohol, cigarro, exceso de comida). Alimenta cuerpo, mente y espíritu.

Consejo: Arregla herencias y papelería legal. Rodéate de mascotas o plantas, arregla o pinta tu casa y considera cambiarte.

Números de la suerte: 07, 15, 26 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Blanco y azul.

Amor: Eres el conquistador de la semana. Compatibles: Aries, Virgo y Capricornio. Busca una pareja que realmente sume y te ayude a crecer.

Recomendación: Las cartas te piden valorar la vida, rodearte de naturaleza y prepararte para recibir un mensaje laboral importante del extranjero.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: El Diablo

Libra, llega dinero extra y oportunidades laborales, pero protégete de envidias y gente tóxica. Usa cadenita de plata, agua bendita y perfume de sándalo o pachulí. Tu mejor día es el 22 de junio.

Salud: Cuida piel, cabello y dientes. Usa bloqueador, cremas y toma vitaminas por la noche.

Consejo: Cambia de banco, resuelve problemas antiguos y cambia de amistades. Gasta en ti y viaja.

Números de la suerte: 30, 54, 67 (tres golpes de suerte).

Colores: Blanco y negro.

Amor: Embarazo en puerta si estás en pareja. Compatibles: Capricornio, Acuario y Tauro.

Recomendación: Las cartas anuncian solución mágica a problemas viejos. Deja el pasado, perdónate y date más valor.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: La Torre

Escorpión, la Torre te impulsa a construir tu futuro y arreglar conflictos pendientes. Controla tu carácter y no estés tan a la defensiva. Tu mejor día es el 24 de junio, cabalístico.

Salud: Cuida nervios y estrés. Reza, medita, camina y come bien.

Consejo: Estudia, abre un negocio paralelo y compra lo que necesites (coche, celular, computadora). Infórmate antes de reaccionar.

Números de la suerte: 13, 18, 45 (cinco golpes de suerte).

Colores: Blanco y rojo.

Amor: Cuidado con pleitos y celos. Compatibles: Cáncer, Géminis y Aries.

Recomendación: “Bendecido serás”. Sé flexible, haz los cambios que deseas y opera si es necesario.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: El Carruaje

Sagitario, el Carro te dice: sigue adelante sin miedo. Semana de energías revueltas, pero con avance si mantienes el enfoque. Tu mejor día es el 25 de junio.

Salud: Cuida estómago y grasa visceral. Toma agua, té y haz tratamientos estéticos si lo deseas.

Consejo: Paga deudas, purifícate y no aclares chismes. Cuidado con robos y personas de poca confianza.

Números de la suerte: 02, 05, 34.

Colores: Amarillo y rojo.

Amor: Compatibles: Leo, Cáncer y Géminis. Si no te da felicidad, suelta.

Recomendación: No te rindas. Reinvéntate, cambia actitud y concéntrate solo en lo positivo.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: El Loco

Capricornio, la carta del Loco habla de madurez y crecimiento. Dale tiempo al tiempo y no te aceleres. Tu mejor día es el 25 de junio.

Salud: Cuida espalda baja, riñones e infecciones urinarias. Toma más agua y aliméntate bien.

Consejo: Desarrolla idiomas y conocimientos. Protégete de envidias y brujería con limón verde y arcángel Miguel.

Números de la suerte: 01, 29, 30.

Colores: Rojo y azul.

Amor: Llegan muchos amores nuevos. Compatibles: Aries, Tauro y Géminis.

Recomendación: No estés entre dos mundos. Toma decisiones firmes y confía en que todo fluye a su tiempo

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: El Ermitaño

Acuario, esta semana eres el Ermitaño: la luz y la solución que muchos esperan. Eres un líder natural que siempre encuentra las palabras y consejos correctos. Tu mejor día es el 22 de junio.

Salud: Cuida vista, oídos y garganta. Toma vitaminas y protégete de virus y alergias.

Consejo: Arregla deudas del pasado, cambia de celular y mueve las energías de tu casa (incluyendo la posición de la cama). Busca más contacto con la naturaleza.

Números de la suerte: 17, 20, 28 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Naranja y amarillo.

Amor: Embarazo en puerta si estás en pareja. Si estás solo, compatibles: Cáncer, Géminis y Libra.

Recomendación: Las cartas te piden usar tu intuición en las encrucijadas de la vida y visualizarte triunfador.

Acuario

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: La Templanza

Piscis, la Templanza te pide calma y equilibrio: todo pasa, no exageres ni dramatices. Tu mejor día es el 24 de junio.