Aurelia: textiles ilustrados a mano que buscan llevar arte y emoción al hogar

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Aurelia nació de la necesidad de su fundadora, Inés Mendizabal, diseñadora gráfica de profesión, de encontrar una forma de expresión vinculada al trabajo manual. Antes de llegar al universo textil exploró diferentes disciplinas, entre ellas la joyería contemporánea y el diseño y producción de carteras.

El encuentro con la serigrafía marcó el rumbo del proyecto. La técnica le permitió unir el diseño, la ilustración y el trabajo artesanal para comenzar a producir textiles para el hogar con sus propios dibujos.

Textiles que buscan transformar los espacios cotidianos

La identidad de Aurelia parte de una premisa: crear hogar. La propuesta busca llevar arte y emoción a los espacios a través de objetos cotidianos capaces de acompañar distintos momentos.

Manteles, cortinas y paños de cocina son ilustrados y estampados a mano con la intención de trascender su función práctica. La marca propone que cada pieza invite a disfrutar, detenerse y compartir, aportando identidad a los ambientes y contribuyendo a construir hogares con alma.

Ese espíritu artesanal acompañó a Aurelia desde sus comienzos. El proyecto empezó a pequeña escala, con los elementos necesarios para trabajar instalados en la cocina de la casa de su creadora y una cuenta de Instagram como primera vidriera.

Con la llegada de los primeros pedidos surgió la necesidad de crear una página web y, a medida que la demanda aumentó, también fue creciendo la estructura de la marca. Primero se construyó un taller en el fondo de la casa; más tarde, el espacio quedó chico y fue necesario alquilar una propiedad y sumar una persona para colaborar con el estampado.

De un proyecto casero a un taller y showroom propio

Actualmente, Aurelia cuenta con su propio taller y showroom en Bragado, provincia de Buenos Aires, desde donde comercializa sus productos de manera online, tanto por mayor como por menor, y desarrolla colaboraciones con otras marcas.

De cara a los próximos años, el objetivo es duplicar las ventas actuales y continuar ampliando las posibilidades de la propuesta. Entre los proyectos aparecen nuevas colaboraciones, el desarrollo de cápsulas especiales y la posibilidad de llevar sus textiles a bodegas y hoteles boutique.

La mirada también apunta a consolidar a Aurelia como una marca handmade vinculada a la decoración, no solo dentro de los hogares, sino también en emprendimientos gastronómicos, hoteleros y proyectos relacionados con el diseño de espacios.

CONTACTO

Instagram: @aureliaestampas

Web: www.aureliaestampas.com.ar

Mail: [email protected]