BAID: construir con velocidad, precisión y una mirada puesta en el inversor

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BAID nació dentro de una empresa familiar y su identidad comenzó desde el propio nombre: surge de espejar Diab, apellido de la familia fundadora. Lo que inicialmente estuvo orientado a la construcción de viviendas familiares fue transformándose con los años a partir de una lectura constante de las necesidades del público.

En ese recorrido, la constructora comenzó a poner el foco en optimizar los tiempos de obra sin dejar de lado la calidad, al mismo tiempo que redefinió el tipo de proyectos que desarrollaba. La búsqueda de celeridad, precio y entregas en término terminó marcando el rumbo de la propuesta.

Del desarrollo residencial a un modelo pensado para inversores

Durante sus primeros años, BAID se dedicó a construir departamentos de dos y tres dormitorios en diferentes zonas de la ciudad. Con el tiempo, la empresa identificó un mercado con otras prioridades y orientó su propuesta hacia quienes buscan invertir en unidades más compactas.

Así, los departamentos de un dormitorio y los monoambientes pasaron a ocupar un lugar central dentro de sus desarrollos. El objetivo es reunir en una misma propuesta buen precio, velocidad de obra y certeza respecto de la fecha de entrega, factores que inciden en la rentabilidad buscada por el inversor.

Uno de los principales diferenciales de BAID está justamente en los tiempos. La empresa busca sostener una alta velocidad de ejecución y precisión en los plazos, de manera que quienes invierten conozcan desde el comienzo cuándo recibirán su unidad.

Evolucionar al ritmo de las necesidades del mercado

El próximo objetivo de la constructora es seguir acelerando los procesos y reducir el intervalo entre un edificio y otro, manteniendo aspectos que considera centrales dentro de su modelo: precio, cumplimiento de los plazos y ubicaciones céntricas.

Más que establecer de antemano un único camino de crecimiento, BAID plantea una evolución vinculada con la lectura del mercado. En un sector atravesado por proyectos de mediano y largo plazo, la capacidad de actualizarse frente a nuevas necesidades se vuelve parte de la estrategia.

Por eso, mientras continúa profundizando el modelo actual, la constructora mantiene una mirada abierta sobre los cambios que puedan aparecer y sobre las nuevas demandas que definan los próximos desarrollos.

CONTACTO

Celular: 3416957523

Instagram: @baid.desarrollos