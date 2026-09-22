Arte con Alma: obras que conectan el arte con las historias de quienes las eligen

CONTENT CARAS DECO

Durante muchos años, la vida profesional de Caro Matalón estuvo vinculada a la psicología, a ámbitos de trabajo estructurados y al mundo editorial. La pintura no aparecía entonces como un camino previsto. Sin embargo, en un momento de su recorrido comenzó a experimentar con materiales, texturas y colores y encontró una nueva forma de expresión que rápidamente se convirtió en una pasión.

Así nació Arte con Alma, un proyecto que representó un giro de 180 grados en su recorrido. No como una ruptura con su historia anterior, sino como el descubrimiento de una faceta que hasta entonces desconocía.

Más que cuadros: un universo alrededor de cada obra

La identidad de Arte con Alma no se limita a las piezas terminadas. Alrededor de ellas, Caro Matalón construye un universo en el que comparte sus inspiraciones, su casa, sus mascotas, los materiales, los procesos creativos y aquellos detalles cotidianos que suelen pasar inadvertidos.

Ese vínculo también atraviesa los trabajos por encargo. Antes de crear una pieza, busca comprender qué representa para la persona que la elige y encontrar un punto de encuentro entre ese deseo y su propia mirada como artista.

Una de esas experiencias surgió a partir del pedido de una pareja que quería una obra vinculada a un viaje especial a Italia. Luego de conversar con ellos, creó una pieza inspirada en las paredes antiguas de Roma y en los pájaros que habían observado durante el viaje. La emoción que generó la obra al llegar a sus manos sintetiza uno de los pilares del proyecto: crear piezas que también puedan contener algo de la historia de quienes las eligen.

Un proyecto que creció desde las redes hacia nuevos espacios

El recorrido de Arte con Alma comenzó hace apenas un año, cuando Caro Matalon empezó a compartir algunas de sus obras en Instagram. Desde entonces, el proyecto creció de manera sostenida y actualmente reúne a más de 17.000 seguidores.

A ese desarrollo en redes se sumaron participaciones en exposiciones y galerías, experiencias como artista invitada y su llegada a CARAS TV Deco, ampliando los espacios desde los cuales puede mostrar su trabajo y su proceso creativo.

De cara al futuro, la artista busca continuar en esa dirección y llevar sus obras a nuevos ámbitos. Entre sus próximos objetivos aparecen proyectos de mayor escala, con series destinadas a hoteles, estudios, oficinas y propuestas de interiorismo.

La intención es que cada vez más personas puedan incorporar una obra de Arte con Alma a sus propios espacios y encontrar en ella una conexión personal. Un crecimiento que Matalon imagina ligado a la creación y a la posibilidad de seguir compartiendo su trabajo sin perder la esencia que dio origen al proyecto.

Instagram: @arte_con_alma_caro_matalon

WhatsApp: 54911 5408 5153