Estudio NO ES: arte, naturaleza y arquitectura para recuperar el sentido de los espacios

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Estudio NO ES nació en 2023 de la mano de los hermanos Clara Corces, diseñadora, y Bernardo Corces, artista visual, en un momento de transformación personal que volvió a reunirlos y les permitió descubrir una manera similar de crear. Detrás del proyecto apareció entonces una idea compartida: “todos necesitamos una segunda oportunidad”.

Desde ese punto de partida, el estudio comenzó a construir una propuesta que no busca seguir tendencias, estilos ni fórmulas de originalidad. Su objetivo está puesto en otro lugar: recuperar el sentido tanto en el arte como en el diseño y volver a mirar aquello que forma parte de la vida cotidiana.

La casa se convierte así en un escenario donde el jardín, las historias, los objetos familiares, los recuerdos, los juegos, los oficios y el arte pueden recuperar protagonismo.

Una idea de lujo vinculada a lo propio

En Estudio NO ES crean piezas de arte contemporáneo que integran la naturaleza en la arquitectura y buscan transformar cada espacio en una experiencia particular. Desde esa perspectiva surge también el concepto de “lujo consciente”, entendido como un lujo que respeta la intimidad, los cambios, el tiempo, los afectos y aquello que pertenece a cada persona.

La integración con la naturaleza ocupa un lugar central dentro de esta propuesta. Para el estudio, no alcanza con incorporar plantas, materiales naturales, colores tierra u objetos artesanales. La naturaleza debe formar parte de la experiencia misma del espacio.

Por eso, el trabajo se orienta a activar la luz dentro de la arquitectura y generar climas y sensaciones capaces de modificar la manera en que el cuerpo experimenta un lugar.

Piezas creadas para un lugar específico

Otro de los ejes que define a Estudio NO ES es que no trabaja con piezas de catálogo ni selecciona una obra para luego buscar dónde ubicarla. Cada intervención se desarrolla específicamente para el proyecto en el que va a existir, en colaboración con artistas y artesanos de la región.

El proceso implica investigar el territorio, recorrer el lugar, buscar materiales y reconocer técnicas y saberes. A partir de ese trabajo se construyen piezas que solo podrían existir en ese contexto particular.

De esta manera, el estudio busca integrar naturaleza y sofisticación sin convertir los espacios en propuestas pintorescas o folklóricas. La exclusividad aparece, precisamente, en aquello que no puede repetirse en otro lugar.

Con el tiempo, Clara y Bernardo Corces también identificaron que el resultado estético adquiere mayor fuerza cuando forma parte de una dinámica de trabajo atravesada por una pregunta central: “¿Cómo querés vivir?”.

Actualmente, Estudio NO ES se encuentra seleccionando proyectos para 2027 que quieran asumir el desafío de trabajar la identidad desde esta perspectiva.

CONTACTO

Instagram: @estudionoes

Telefono: +5493875122382

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