LUDEN Viviendas: un sistema constructivo que apuesta por la solidez, la rapidez y la calidad

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LUDEN Viviendas nació a partir de una historia personal y de una experiencia vinculada a la construcción. Su nombre reúne las primeras sílabas de Luis y Denise, pareja que encontró en el proyecto una manera de transformar el conocimiento y el oficio en una empresa propia.

Denise acompañó a Luis en un momento complejo de su vida y lo impulsó a continuar con aquello que mejor sabía hacer: construir utilizando el hierro como base del sistema constructivo. Ese vínculo terminó dando nombre a LUDEN y marcando el comienzo de la firma.

Desde los años 90, el crecimiento de los barrios cerrados y la búsqueda de una vida más tranquila fuera de las ciudades generaron nuevas necesidades habitacionales. Frente a ese escenario, la propuesta se orientó a desarrollar viviendas que pudieran construirse en menos tiempo, sin resignar solidez ni calidad.

El hierro como base de un sistema pensado para perdurar

Uno de los principales diferenciales de LUDEN se encuentra en su sistema constructivo. La empresa utiliza hierro como estructura, junto con materiales térmicos y aislantes en las paredes, con el objetivo de lograr viviendas sólidas, confortables y duraderas.

La selección de los materiales comienza desde las bases y responde a una premisa central de la marca: alcanzar un estándar de calidad capaz de acompañar a cada vivienda a lo largo del tiempo, sin necesidad de mantenimiento posterior.

El sistema también fue desarrollado para responder a condiciones climáticas exigentes, como fuertes vientos, nieve y lluvias torrenciales, y permite adaptarse a diferentes topografías sin requerir costosos movimientos de suelo. Para la firma, la estructura constituye una pieza fundamental de la calidad y la duración de cada obra.

Con el paso de los años, LUDEN fue incorporando los nuevos materiales y tecnologías que surgieron dentro de la construcción en seco. La técnica se perfeccionó, se sumaron diseños y se ampliaron las posibilidades de aplicación. Actualmente, además de viviendas familiares, la empresa desarrolla soluciones modulares para la industria, el comercio, el turismo, la salud y la actividad petrolera.

Para quienes integran la firma, una de las mayores satisfacciones es comprobar que muchas de las obras realizadas se mantienen intactas con el paso del tiempo.

De la Patagonia a una expansión nacional

Radicada en Comodoro Rivadavia, Chubut, LUDEN tiene actualmente su principal área de comercialización en el sur argentino. Sin embargo, sus próximos objetivos apuntan a ampliar ese alcance y dar a conocer sus productos en diferentes puntos del país.

La empresa proyecta avanzar hacia provincias del centro de la Argentina e instalar nuevos puntos de venta en mercados estratégicos, con la meta de consolidar una presencia de alcance nacional.

A largo plazo, el proyecto contempla un desafío todavía mayor: exportar sus módulos habitacionales a países limítrofes y llevar el sistema constructivo desarrollado por LUDEN más allá de las fronteras argentinas.