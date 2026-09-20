Moria Casán brilló en la noche de Buenos Aires: las fotos

Este fin de semana, Moria Casán fue la gran protagonista de una noche especial en un reconocido boliche de Buenos Aires. La One fue convocada para brindar un show y realizar una performance en Afrika Club, un lugar emblemático de su trayectoria y al que solía asistir con frecuencia durante buena parte de su vida. La presencia de la artista tuvo además un significado especial, ya que significó regresar a un espacio que forma parte de sus recuerdos y de una época fundamental de la noche porteña.

Así vivió Moria Casán la noche porteña

Este sábado 19 de septiembre, Moria Casán fue una de las grandes figuras de la noche en Afrika Club, el reconocido boliche ubicado en Recoleta. Fiel a su estilo, la conductora volvió a acaparar todas las miradas con su personalidad arrolladora y su inconfundible presencia sobre el escenario. La diva desplegó todo su carisma durante una velada que quedó registrada en imágenes a las que CARAS tuvo acceso.

Moria Casán en la noche de Buenos Aires | CARAS

Con motivo de celebrar la llegada de la primavera y despedir definitivamente el invierno, el reconocido local bailable organizó una noche temática inspirada en la década de los años 80, con música, estética y propuestas que revivieron el espíritu de aquella época. Allí, se la vio a la diva rodeada de su equipo y los asistentes que la acompañan siempre en sus performances. Uno de los datos que llamó la atención de los allí presentes, fue que ella misma aseguró que esta salida era “la primera en años”.

Moria Casán en Afrika Club | CARAS

Para la ocasión, la exvedette de 80 años eligió un look total black de impronta glam-chic, con una prenda ceñida al cuerpo con transparencias y figuras irregulares, que combinó con un llamativo saco largo cubierto de brillos circulares, creando un efecto de grandes lentejuelas que aportó movimiento y glamour al estilismo. Como broche final, incorporó un cinturón con una gran hebilla que marcó su cintura y acentuó aún más su silueta, mientras que un collar con un dije en forma de corazón rojo rompió con la paleta monocromática y aportó un toque de color al conjunto.

Moria Casán | CARAS

Moria Casán y su vínculo con el boliche Afrika Club

Cabe destacar que este sitio emblemático de la noche porteña también tiene un lugar especial en la historia de Moria Casán: aparece en uno de los primeros capítulos de su serie biográfica, donde se grabaron diversas escenas y se recrearon momentos que forman parte de su trayectoria artística.

Moria Casán rodeada de su equipo y asistentes | CARAS

Asimismo, en la ficción, Afrika Club es presentado como uno de los puntos de encuentro de las principales personalidades del espectáculo y la farándula nacional, así como de figuras vinculadas al deporte, la política y la cultura durante la década del 80. “Una década que dejó su huella en la vida nocturna y la cultura argentina”, expresaron desde la cuenta oficial de Instagram del local.

Moria Casán con anteojos de sol en medio de la pista | CARAS

Pero el vínculo de Moria Casán con este emblemático de la noche porteña va mucho más allá de sus habituales apariciones. El lugar también fue elegido como escenario para recrear uno de los episodios de su juventud en la biopic que repasa su vida. Allí se representa una situación en la que la diva se enfrenta a los celos de una pareja y, lejos de dejarse intimidar, responde con una de las frases que reflejan el carácter desafiante que marcó su trayectoria: “Me despido de tus celos, porque la única trompada que voy a soportar de ahora en más es la trompada del éxito”.

Moria Casán con su look glam-chic | CARAS

Una vez más, Moria Casán demostró que su presencia continúa siendo sinónimo de espectáculo y personalidad. En un escenario que forma parte de sus recuerdos y de distintos momentos de su trayectoria, la diva volvió a adueñarse de la noche con su estilo inconfundible, dejando nuevas imágenes de una figura que, décadas después, mantiene intacta su conexión con la noche porteña.