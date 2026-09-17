De la Cruz: Muebles con alma e identidad

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Natalí, ¿cómo nació De la Cruz?

Siempre nos gustó crear espacios y fabricar muebles, primero para nosotros y después para familiares y amigos.

El punto de inflexión llegó después de un momento muy difícil para nuestra familia. Durante la pandemia falleció mi suegro, quien había sido el motor del restaurante familiar durante más de veinte años. Decidimos cerrar esta etapa gastronómica y nos enfocamos 100% en este proyecto. Así nació De la Cruz, llevando su nombre como una forma de mantener vivo todo lo que nos enseñó.

¿Quiénes forman parte del proyecto?

Juan y yo somos quienes llevamos adelante la marca. Juan heredó de su abuelo el oficio y el amor por la carpintería, y está al frente del taller y de las instalaciones. Yo me ocupo del diseño, el desarrollo y el cierre de proyectos.

Puertas adentro, trabajamos juntos en cada detalle: yo llevo la mirada estética, y Juan transforma las ideas en algo posible de construir.

Detrás de escena hay tres personas que desde su lugar nos sostienen: Emi, mi cuñada; Ángela, mi suegra; y Aitana, nuestra hija.

¿Qué diferencia a De la Cruz de una mueblería tradicional?

Nosotros no empezamos preguntando "¿Qué mueble buscás?", sino "¿Cómo vivís ese espacio?".

Un mueble por sí solo no transforma una casa. Lo que realmente hace la diferencia es cómo dialoga con la arquitectura, la luz, los materiales y la forma de habitar ese lugar. Nos gusta pensar que vendemos proyectos, experiencias y hogares con identidad, no solamente muebles.

¿Qué implica diseñar un espacio pensado exclusivamente para quien lo habita?

Significa entender que no existen dos personas ni dos hogares iguales. Por eso no creemos en espacios armados con piezas elegidas al azar o siguiendo una tendencia. Buscamos que cada ambiente tenga identidad propia y que cada mueble tenga un porqué.

Hacemos muchas piezas 100% personalizables, adaptando medidas, materiales, terminaciones y detalles para que cada mueble responda al espacio y a la persona que lo va a habitar.

¿Qué buscan que se lleven quienes los visitan, más allá de los objetos?

Nos interesa ser mucho más que un lugar donde comprar muebles. Queremos que ser un espacio donde descubrir materiales, texturas, combinaciones y nuevas posibilidades para cada hogar.

Que cada persona se lleve algo más que un producto: la sensación de haber encontrado una pieza que tiene sentido para su espacio, que la representa y que, de alguna manera, tiene alma.

Datos de contacto:

Florida 188. Local 1. Villa Carlos Paz.

Contacto: 3541548742

https://www.instagram.com/delacruz.decohome/