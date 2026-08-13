Cecilia Rodriguez Bedacarratz: bordado, naturaleza y arte contemporáneo

CONTENT CARAS DECO

Del diseño al bordado sobre papel

Su recorrido profesional comenzó con la Ingeniería Agronómica, una formación que le permitió desarrollar una mirada atenta sobre la naturaleza y el mundo vegetal. Luego se especializó en diseño de parques y jardines, mientras también exploraba otros ámbitos creativos, como la dirección de comedia musical.

El bordado llegó en un momento difícil de su vida. Primero trabajó sobre tela, confeccionando prendas e interviniendo indumentaria usada. Más tarde, durante un curso de “Artes visuales + bordado”, descubrió el papel como soporte y encontró en él una nueva forma de expresión.

Desde entonces, convirtió el bordado sobre papel en el eje de su producción artística, llevando una técnica tradicional al lenguaje del arte contemporáneo.

Una mirada inspirada en el campo y la naturaleza

Su formación como ingeniera agrónoma se refleja en las obras, especialmente en la observación y el conocimiento del mundo vegetal. El campo y la naturaleza son sus principales fuentes de inspiración, mientras que el proceso artesanal ocupa un lugar central en cada pieza.

La artista valora los tiempos propios del bordado, la dedicación y también la imperfección del trabajo artesanal. “Soy fiel a mí misma, mis obras me representan”, sostiene al definir la mirada que atraviesa su producción.

Este año se incorporó a Natural Bio Art Gallery, una galería de arte naturalista a través de la cual expuso obras en el Fondo Nacional de las Artes y en Italia. También participó recientemente de una feria en Uruguay y tiene prevista su presencia en Estilo Pilar durante octubre.

Entre sus próximos desafíos se encuentra la realización de una exposición titulada “El campo y su naturaleza”. Al mismo tiempo, continúa explorando nuevos materiales y posibilidades para su obra.

Entre sus proyectos está bordar sobre tiento, incorporar hilos de tiento y trabajar con barro. También busca crear objetos con materiales naturales e intervenirlos con bordado.

La búsqueda continúa con una idea que resume su presente artístico: “hacer camino al andar”, eligiendo aquellos senderos que mejor representan su propio camino como artista.



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