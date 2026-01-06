Ian Lucas cruzó a Evangelina Anderson, luego de que ella dijera que lo suyo es un juego: “Mi vida no es un show”

Ian Lucas y Evangelina Anderson son los protagonistas de un supuesto romance que nació en Masterchef Celebrity (Telefe). Mientras el reality culinario sigue alimentando este rumor con llamativas escenas entre los participantes, la propia modelo decidió romper el silencio y dejar en claro que se trata de un show televisivo. Sin embargo, Ian Lucas se mostró tajante y salió a cruzarla mediante un posteo en su red social.

La reacción de Ian Lucas ante los dichos de Evangelina Anderson sobre su supuesto romance

En una nota que brindó a Sálvese quien puede (América), Evangelina Anderson se refirió a su vínculo con Ian Lucas y terminó con las especulaciones que aseguran que están comenzando una relación amorosa. "Nosotros somos funcionales al show. Somos compañeros", expresó segura de sus dichos.

Luego, al ser consultada sobre si existía alguna posibilidad de que el coqueteo entre ellos termine en algo serio, contestó tajante: "No puede pasar del juego a ser algo real". Tras sus declaraciones, llamativamente, Ian Lucas decidió compartir una imagen de él en Masterchef Celebrity donde detrás de él se veía a la modelo. Aunque esto no fue todo ya que el joven la acompañó de un contundente mensaje que fue interpretado por sus seguidores como una respuesta para Eva.

Ian Lucas y Evangelina Anderson

"Los que me conocen saben que así como me ven soy yo, transparente e impulsivo", comenzó Ian Lucas y aseguró: "Siempre se me va a notar y transmitir lo que me pasa y siento". Lo que siguió fue lo que más repercusiones despertó en las redes sociales y es que el youtuber escribió firme: "Mi vida no es un show. Lo que ven es lo que soy y siempre voy a ser el mismo".

El particular posteo de Ian Lucas

Su publicación no pasó desapercibida y su frase fue para muchos un "palito" para Evangelina Anderson, quien se encargó de desmentir los rumores y contar que se encuentra soltera tras su separación de Martín Demichelis, padre de sus tres hijos, Bastian, Lola y Emma.

Ian Lucas se la jugó y le dedicó tiernas palabras a Evangelina Anderson

Lo cierto es que en diciembre pasado, Ian Lucas fue parte del show de su gran amigo Fede Vigevani y Evangelina Anderson lo acompañó al estadio de Vélez Sarsfield. La modelo asistió junto a su hija Emma, más conocida como Abrojito, que es fanática de los youtubers. Al momento de salir al escenario, el concursante del programa de cocina fue sorprendido por Wanda Nara, que también hizo una participación especial en el show, y su colega.

Ian Lucas y Evangelina Anderson

Ambos le preguntaron sin filtro sobre el supuesto affaire con su compañera. En ese instante, Ian Lucas lanzó una risa incómoda mientras la gente comenzó a gritar eufórica. “Es mi compañera de MasterChef”, expresó bajo la mirada atenta de Anderson. No obstante, la conductora del reality culinario no se conformó con su respuesta y expresó: “Entre panqueque y panqueque... bueno el día de mañana se sabrá”.

Para terminar, el joven se sinceró y le dedicó unas tiernas palabras: “Yo ya dije que es la mujer más linda de la Argentina. Nos queremos mucho”. Ahora el panorama es otro: Ian Lucas cruzó a Evangelina Anderson, luego de que ella dijera que todo es un juego, y le aclaró: "Mi vida no es un show".