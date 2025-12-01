Maru Botana compartió su receta de pionono de pistacho perfecto para las fiestas: sencillo, pocos pasos y fresco

Maru Botana, una de las referentes más queridas de la gastronomía argentina, volvió a transformar la simpleza en una propuesta irresistible. Con una trayectoria que combina televisión, libros, formación internacional y una marca de pastelerías que se expandió dentro y fuera del país, la chef mantiene intacta su capacidad para crear recetas que sorprenden por su creatividad y su espíritu casero.

Maru Botana

En esta ocasión, Maru Botana compartió una preparación ideal para las reuniones de fin de año: un pionono de pistacho que combina frescura, textura y un toque de elegancia perfecto para coronar cualquier mesa festiva. Aireado, cremoso y con la posibilidad de sumar frutas de temporada, este postre se convirtió rápidamente en uno de los más comentados de sus seguidores.

La sencilla receta de Maru Botana para sorprender con un postre

Para esta propuesta, Maru Botana recurre a una base clásica con un giro moderno: una plancha de pionono suave, esponjosa y perfumada con pistachos picados, que se complementa con un relleno cremoso de mascarpone y crema. Una combinación que equilibra dulzura, crocancia y color, con la opción de sumar frutillas o frambuesas para quienes quieren un toque fresco adicional.

Ingredientes para preparar el pionono:

4 huevos

40 g de azúcar

40 g de harina

30 g de pistachos picados

Para el relleno:

500 g de queso mascarpone

300 g de crema

Esencia de vainilla

Pistachos picados

Opcional: frutillas o frambuesas

El paso a paso del pionono de Maru Botana

Maru Botana explicó que la preparación comienza batiendo los huevos con el azúcar y un toque de vainilla hasta lograr el punto letra, ese estado aireado que garantiza una textura suave. Luego se incorporan la harina y los pistachos con movimientos envolventes, y se vuelca la mezcla en una placa cubierta con papel manteca enmantecado. La cocinera explicó que luego, se hornea entre 8 y 12 minutos a 160 °C, hasta que apenas tome color. Una vez listo, se da vuelta sobre un repasador espolvoreado con azúcar impalpable para evitar que se pegue.

Pionono de Pistacho - Maru Botana

Para el relleno, Maru Botana mezcló mascarpone, crema, vainilla y pistachos picados hasta obtener una crema homogénea y sedosa. Se unta el pionono, se agregan las frutas si se desea y se enrolla con suavidad. El toque final: llevarlo al frío por dos horas para que tome cuerpo y los sabores se integren.

Con esta receta, Maru Botana vuelve a demostrar por qué es un ícono de la pastelería local: transforma ingredientes simples en postres memorables, perfectos para compartir en familia y recibir las fiestas con un toque dulce, fresco y lleno del espíritu que caracteriza su cocina.