Las mejores fotos del bautismo de Beltrán, el nieto de Fernando Burlando, en Punta del Este

El bautismo de Beltrán, el hijo de María Burlando y nieto de Fernando Burlando, tuvo lugar este sábado en Punta del Este y reunió a familia y amigos en un entorno que combinó naturaleza, diseño y una atmósfera de encuentro muy propia del balneario uruguayo. Con siete meses, el pequeño fue el protagonista de una jornada que alternó momentos solemnes, gestos cotidianos y escenas al aire libre que quedaron registradas en una serie de imágenes que hablan por sí solas.

La celebración comenzó en una casa rodeada de verde, donde una larga mesa de madera, dispuesta junto a una pileta rectangular, marcó el punto de reunión. Los organizadores optaron por una estética sencilla y elegante: platos blancos, manteles individuales tejidos y centros de mesa con hortensias azules enmarcadas por ramas verdes. Las copas, las servilletas de tela y algunas mantas claras sobre las sillas acompañaron el clima fresco del día, mientras el cielo nublado aportó un tono suave que realzó los colores de la decoración. Todo se integraba al jardín prolijo y a la arquitectura moderna del lugar, que funcionó como un gran escenario natural.

Uno de los rincones más llamativos fue un espejo blanco ornamentado, ubicado de manera estratégica para reflejar la mesa y parte del parque. En su superficie se leía: “Los buenos recuerdos se crean. Comencemos”, junto al nombre del bebé y la fecha del bautismo. Al pie, más hortensias azules terminaron de crear un pequeño altar dedicado a la fecha.

La ceremonia religiosa fue el marco del momento más especial del día. En las fotos se ve al sacerdote derramando el agua sobre la cabeza del bebé, envuelto en una manta clara y sostenido por una mujer que lo acunaba con cuidado. A su alrededor, todos vestidos de blanco, los adultos acompañaron la escena con gesto sereno. Una vela encendida y un ramo de flores, ubicados sobre una mesa cercana, completaban la imagen de recogimiento.

Sarah Burlando en el bautismo de su pequeño sobrino, Beltrán

El clima familiar continuó en los retratos tomados después del bautismo. Barby Franco fue fotografiada junto a Sarah en la iglesia. Ambas vestían prendas blancas caladas, y su juego espontáneo aportó una nota de ternura que contrastaba con la solemnidad del rito.

En otra imagen, se ve a la mini influencer disfrutando de un sendero rodeado por árboles, una postal que muestra la tranquilidad del entorno rural y el aire libre como parte esencial de la jornada.

Sarah Burlando

Entre la ceremonia, las charlas alrededor de la mesa y el ritmo de los chicos corriendo por el jardín, el bautismo de Beltrán se convirtió en una celebración equilibrada entre tradición y frescura. Fue un día pensado para estar juntos, para sumar recuerdos que queden guardados en familia y para darle al pequeño un primer gran capítulo en un lugar que los Burlando sienten como propio.

