Tras las amenazas contra Homero Pettinato, Sofía Gonet contó su calvario: “Tenía un santuario con mis fotos”

La preocupación por las amenazas que recibió Homero Pettinato tomó una nueva dimensión luego de que Sofía Gonet revelara que el hombre señalado por el conductor también la acosa desde hace diez años. La influencer habló sobre la situación en SQP, por América, y contó que durante todo este tiempo recibió mensajes constantes y amenazas a través de las redes sociales.

Homero Pettinato y Sofía Gonet

El episodio que tuvo como protagonista a Homero hizo que la Reini volviera a poner el foco sobre una situación que, hasta ahora, había intentado manejar bloqueando e ignorando al hombre. Sin embargo, esta vez decidió contar públicamente lo que atraviesa porque, según explicó, el hecho de que se haya presentado físicamente representa un cambio que la preocupa y la llevó a tomar la decisión de denunciarlo.

Sofía Gonet contó que recibe mensajes de un hombre desde hace diez años

“Fue horrible, horrible. Bueno, de más está decir que, con Homero, más allá de todo, está todo bien y no quiero que le pase nada. Me asusté un montón. Es una persona que a mí me viene acosando hace 10 años”, relató Sofía Gonet durante la entrevista. La influencer explicó que la situación comenzó cuando recién empezaba a publicar videos en redes sociales y todavía no era conocida. Desde entonces, aseguró que el hombre se mantuvo en contacto con ella de manera permanente.

Sofía Gonet reveló que recibe amenazas desde hace 10 años

“Yo vivo desde hace 10 años con este chabón todos los días, mandándome mensajes las 24 horas del día. O sea, no hay momento en el que yo agarre el celular y no tenga un mensaje de esa persona”, sostuvo. En ese contexto, también describió hasta qué punto había escalado el vínculo que esta persona había construido con ella. “Tenía un santuario con mis fotos. Me empezó a amenazar. Me mandaba fotos de calaveras, cruces”, contó. También afirmó que el hombre amenazó a cada una de las parejas que tuvo y describió el vínculo que él habría construido con ella como una “relación parasocial”.

La decisión que tomó Sofía Gonet

Durante años, Sofía Gonet contó que optó por una estrategia concreta: bloquearlo e ignorar sus mensajes. Según explicó, aunque la situación era permanente, nunca se había presentado físicamente. Por eso, lo ocurrido con Homero modificó su percepción sobre el peligro que podía representar. “Yo lo bloqueo siempre y nunca se había personado, por eso esto marca como un precedente de que es capaz de hacer más cosas”, señaló.

“Igual ahora, cuando termine de trabajar, voy a ir a hacer la denuncia”, aseguró durante la entrevista. Además, contó un detalle que la preocupó especialmente al reconstruir lo que había ocurrido. Y es que descubrió que el hombre la tenía agregada a su lista de Mejores Amigos de Instagram, por lo que pudo observar parte del recorrido que había realizado. Según relató, pasó por distintos lugares en los que ella suele manejarse y que frecuentemente muestra en sus redes sociales a raíz de las reseñas que realiza.

Qué pasó con Homero Pettinato y cómo fue la amenaza

La situación tomó mayor relevancia después de que Homero Pettinato contara que había sido amenazado por un fanático de Sofía Gonet. El conductor explicó que este comportamiento ya había ocurrido durante la relación que mantuvo con la influencer, aunque en aquel momento no le había dado demasiada importancia. “Recién cuando estábamos despidiendo a Gabriel Rolón, levanto la cabeza y estaba parado, mirándome a mí. Me hizo así y se fue”, contó Homero al relatar el episodio.

Sofía Gonet sobre lo sucedido con Homero Petinatto

El ex novio de Sofía Gonet quedó desconcertado por la situación y remarcó que, hasta ese momento, las amenazas se habían mantenido dentro del ámbito virtual. “Acaba de suceder esto recién delante de nuestros ojos. Finalmente, se apersonó”, explicó. Para la influencer, el hecho de que esta persona haya pasado de los mensajes y las amenazas virtuales a presentarse físicamente marca un punto de inflexión y la llevó a decidir que esta vez recurrirá a la Justicia.