Thiago Medina chocó con su moto y se encuentra internado en la terapia intensiva del Hospital Luciano y Mariano de la Vega Zonal General de Agudos de Moreno. Esta domingo, los médicos dieron a conocer un nuevo parte médico de su estado de salud y detalleron que continúa "con pronóstico reservado".

Qué dice el nuevo parte médico de Thiago Medina

El ex participante de Gran Hermano chocó con su moto el viernes por la noche y tuvo que ser operado de urgencia. En la intervención, los médicos debieron extirparle el bazo y confirmaron que también tenía "la clavícula rota y el hígado perforado".

Thiago Medina chocó en Moreno

Este domingo, desde el centro médico comunicaron un nuevo parte médico en el que remarcaron que Thiago Medina continúa en la unidad de terapia intensiva, sedado, en estado crítico y con pronóstico reservado, con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica. Si bien presentó algunas leves mejorías con respecto al cuadro de ayer, sigue en riesgo, a la espera de la evolución que pueda tener.

Cómo fue el accidente de Thiago Medina

Thiago Medina protagonizó un violento choque con su moto y ahora pelea por su vida. El accidente entre un auto y el ciclomotor ocurrió en la avenida San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno.

Con el paso de las horas, desde la UFI número 1 de Moreno informaron que el conductor del vehículo tiene 40 años y que todavía se está investigando las circunstancias en las que ocurrió el impacto.